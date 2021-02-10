Скоро скидка! Планшет с крутым дисплеем Oscal Pad 15: магия технологий в стильном корпусе

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Oscal – это технологический бренд, питающийся культурой инноваций, получив признание благодаря своим стильным, экономически эффективным и высокопроизводительным умным устройствам. Вслед за всемирными фанфарами и обожанием Oscal Pad 13, Oscal представила свою следующую революцию: Oscal Pad 15.

Планшет получил больший 10,36-дюймовый 2K дисплей, большую батарею на 8280 мАч, чрезвычайно четкие камеры на 16 и 13 Мп и последнюю DokeOS_P 3.0 на базе Android 13 с режимом ПК. От многозадачности на работе до посещения онлайн-курсов или просмотра видеоконтента Oscal Pad 15 стремится предложить пользователям более интересный, эффективный, яркий и удобный опыт.

Oscal Pad 15 оснащен 10,36-дюймовым 2K дисплеем и благодаря поддержке Widevine L1 пользователи Oscal Pad 15 могут наслаждаться любимыми видео высокой четкости. Чтобы обеспечить превосходное звучание, Pad 15 был снабжен двойными мощными встроенными динамиками Smart-K Box.

Oscal Pad 15 обладает большим аккумулятором емкостью 8280 мАч. Сообщается, что один заряд может поддерживать до 20 часов ежедневного использования. Кроме того, Pad 15 поддерживает быструю зарядку 33 Вт, то есть его можно полностью зарядить всего за один час, что позволяет пользователям безмятежно наслаждаться развлечениями целый день.

Созданный для обеспечения непревзойденной эффективности для работы, обучения и развлечений в дороге, Oscal Pad 15 оснащается восьмиядерным процессором UNISOC T606, чего вполне достаточно для повседневных задач. Более того, Oscal Pad 15 поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ ПЗУ и 512 ГБ карты расширения TF.

Для работы, обучения и отдыха Pad 15 можно превратить в ноутбук, подключив клавиатуру и мышь Bluetooth в режиме ПК, упрощая быстрое редактирование документов и повышая эффективность работы и обучения. В сочетании со стилусом, идущим в комплекте, пользователи могут наслаждаться реалистичным созданием заметок, рисунком и рисованием среди многих других функций.

Oscal Pad 15 оснащен сверхчеткой фронтальной камерой на 16 МП. Кроме того, его основная камера на 13 МП совершит виртуальные встречи, онлайн-курсы и видеозвонки с близкими легкими.

Для пользователей, которым необходима бесперебойная и безопасная работа с планшетом, Oscal Pad 15 поставляется с предварительно загруженной версией DokeOS_P 3.0 на базе последней версии Android 13. System Manager предлагает функции повышения производительности, такие как Free up More Space, Game Speedup, Smart Power Saving, и APP Management, созданные для повышения удобства, эффективности и долговечности Pad 15. Что касается безопасности, защита DAC и MAC обеспечивает надежное шифрование как профессиональных, так и личных данных.

Согласно имеющейся информации, Oscal Pad 15 будет продаваться с большой скидкой на AliExpress с 18 по 26 сентября. Цена для ранних клиентов может составить всего 149,99 долларов США.

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