Скрытые характеристики семейства iPhone 13

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О чем умолчала Apple на презентации iPhone 13

Прошло два дня с момента презентации Apple, на которой показали айфоны нового поколения — iPhone 13. Все прошло по шаблону и компания, следуя собственной традиции, не стала раскрывать такие параметры новинок как объем оперативной памяти и емкость аккумулятора. Но оказалось, что Apple утаила больше информации о семействе iPhone 13.

Ни для кого не секрет, что концерн из Купертино не балует большим объемом оперативки. Объясняют небольшие объемы оперативной памяти высоким уровнем оптимизации. Но постоянно списывать на это компания все же не могла и в прошлом году в iPhone 12 произошел апгрейд по этой части. iPhone 12 и iPhone 12 mini получили по 4 Гб оперативки, а в «прошках» этот параметр подняли до 6 Гб.

Apple посчитала, что в 2021 году этого объема оперативной памяти достаточно и не стала ее наращивать: iPhone 13 mini и iPhone 13 — 4 Гб, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — 6 Гб. Кстати, 4 Гб оперативной памяти получил и топовый планшет iPad mini 6, а «бюджетному» iPad 9 досталось 3 Гб оперативки.

По какой-то причине не стала Apple во время презентации оглашать и то, что Pro-версии получили поддержку трех SIM‑карт. Увеличивать количество слотов компания не стала, здесь пошли по пути предложить поддержку двух eSIM.

Еще одним сюрпризом стало то, что чип Apple A15 Bionic вышел в двух версиях. Для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max приготовили однокристальную систему, где графический чип получил на одно ядро больше — 5, а не четыре как у iPhone 13 и iPhone 13 mini. Это позволило увеличить графическую производительность на 50%, тогда как «младшие» модели предлагают прирост мощности GPU на 30%.

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Источники: macrumors, macrumors