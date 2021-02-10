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Следующий Galaxy Note будет складным?

21.09.2021 532 0

В сети появился патент компании, который связывают с серией Galaxy Note

Сейчас у Samsung в приоритетах складные устройства. Она выделила их в отдельную линейку и активно продвигает на рынке. А вот серию Galaxy Note компания похоронила или поставила на паузу. Известный инсайдер Ice Universe уверяет, что компания сделала лишь перерыв и обновление в серии Galaxy Note выйдет.

 

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Возможно, Samsung приготовила другую судьбу для этой линейки и от привычных моноблочных устройств перейдут к выпуску складных аппаратов. Строить это предположение заставил тот факт, что компания зарегистрировала товарный знак Flex Note. Появление этой информации совпало с публикацией патента в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая, который описывает новый смартфон компании.

 

Следующий Galaxy Note будет складным? – фото 1

 

Перед нами складной мобильник, где гибкая матрица заходит на тыльную панель, прикрывая ее почти на половину. Получился этакий аналог Xiaomi Mi Mix Alpha, но со складным форм-фактором. Обращает на себя внимание наличие отсека для стилуса с магнитным креплением и наличие двойной камеры, которая располагается на тыльной стороне в экране.

 

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Следующий Galaxy Note будет складным? – фото 2﻿

 

На данный момент это лишь патент, который может так и воплотиться в жизнь. Нет никакой уверенности, что компания выпустит подобный аппарат, и он станет частью линейки Galaxy Note. Сейчас это лишь задумка и предположение, что таким может быть новый аппарат серии Galaxy Note и все из-за наличия поддержки стилуса.

 

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Источник: letsgodigital

Galaxy Note Galaxy Flex Note
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.09.2021

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Следующий Galaxy Note будет складным?