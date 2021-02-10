Следующий Galaxy Note будет складным?

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В сети появился патент компании, который связывают с серией Galaxy Note

Сейчас у Samsung в приоритетах складные устройства. Она выделила их в отдельную линейку и активно продвигает на рынке. А вот серию Galaxy Note компания похоронила или поставила на паузу. Известный инсайдер Ice Universe уверяет, что компания сделала лишь перерыв и обновление в серии Galaxy Note выйдет.

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Возможно, Samsung приготовила другую судьбу для этой линейки и от привычных моноблочных устройств перейдут к выпуску складных аппаратов. Строить это предположение заставил тот факт, что компания зарегистрировала товарный знак Flex Note. Появление этой информации совпало с публикацией патента в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая, который описывает новый смартфон компании.

Перед нами складной мобильник, где гибкая матрица заходит на тыльную панель, прикрывая ее почти на половину. Получился этакий аналог Xiaomi Mi Mix Alpha, но со складным форм-фактором. Обращает на себя внимание наличие отсека для стилуса с магнитным креплением и наличие двойной камеры, которая располагается на тыльной стороне в экране.

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На данный момент это лишь патент, который может так и воплотиться в жизнь. Нет никакой уверенности, что компания выпустит подобный аппарат, и он станет частью линейки Galaxy Note. Сейчас это лишь задумка и предположение, что таким может быть новый аппарат серии Galaxy Note и все из-за наличия поддержки стилуса.

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Источник: letsgodigital