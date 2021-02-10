Olympus не подтверждает сотрудничество с Samsung

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Возможное партнерство Samsung и Olympus так и остается только слухом

Сегодня в мире смартфонов в моде коллаборации с другими брендами. Это попытка выделиться и прибавить солидности своим продуктам. Кто-то ограничивается выпуском имиджевых устройств, где в тренде колабы с известными автопроизводителями и на тыльной крышке устройств красуется логотип известной компании.

Но есть и те, кто считает делом чести выпустить флагманы, где камеры создаются в сотрудничестве с известными фотобрендами. Шильдики таких компаний как Leica, Zeiss и Hasselblad уже красуются на целом ряде мобильных устройств. Ходили слухи, что еще одним фотобрендом, который позовут на помощь для создания мобильных камер, станет Olympus. Логотип этой компании мог появиться на корпусе смартфонов серии Galaxy S22.

Издание Android Authority решило выяснить, действительно ли мы станем свидетелями коллаборации Samsung и Olympus. И вот ответ, который журналисты получили от представителя Olympus:

«Единственное официальное заявление, которое я могу вам сделать с нашей стороны по этому поводу, это то, что, с нашей точки зрения, не о чем говорить или оглашать.»

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Само заявление довольно расплывчатое и не дает четко ответа о возможном сотрудничестве двух компаний. Репортеры вновь связались с Olympus, чтобы уточнить, что именно означает это заявление, но компания дала ответ, что не комментирует слухи. Репортеры Android Authority считают, что Olympus отрицает факт сотрудничества с Samsung и, возможно, никакой договоренности между двумя компаниями не существует.

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Источник: androidauthority