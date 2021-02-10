Смартфоны серий Galaxy A и Galaxy M зависают уходят в вынужденную перезагрузку

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Природа проблемы не ясна

По неизвестной причине целый ряд моделей семейств Galaxy A и Galaxy M склонны к зависанию и переходу в самопроизвольную перезагрузку. Об этом сообщило издание Sammobile со ссылкой на жалобы пользователей, которые появились на различных форумах. Все они жалуются на то, что сначала смартфон зависает и затем уходит в перезагрузку. И такое случается достаточно часто, что изрядно раздражает пользователей.

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Объединяет пострадавших то, что их смартфоны проданы в Индии и работают на базе чипов Exynos 9610 и Exynos 9611. Речь идет о Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51. Возможно, проблема имеет локальный характер и касается каких-то отдельных партий устройств.

Пользователи отмечают, что смартфоны часто зависают и приводят к дискомфорту. Есть и те, кто утверждает, что зависание происходит на этапе перезагрузки и аппарат «висит» на логотипе Samsung. Сброс до заводских настроек не помогает решить проблему. Интересно, что первые жалобы на зависание и перезагрузку появились как минимум два месяца назад, но до сегодняшнего дня никакой реакции со стороны компании не последовало.

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Один из пользователей рассказал о том, что для разрешения проблемы он обратился в сервисный центр компании. Там он получил ответ о необходимости заменить материнскую плату, а сама процедура обойдется минимум в $100. Естественно, что далеко не все готовы платить такие деньги, чтобы решить проблему.

Остается надеяться, что Samsung все же обратит внимание на проблему и предложит пути ее решения. А еще она пояснит носит ли она программный характер или аппаратный.

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Источник: sammobile