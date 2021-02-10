«Слепой» тест камер. Непредсказуемые победители

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Сравнили снимки, созданные на камеры 16 смартфонов

Камеры в смартфонах становятся все лучше и сравнивать их становится все сложнее. Но это не отменяет того факта, что необходимо все же выбрать лучший камерофон на рынке. Известный блогер Маркес Браунли решил предложить оценить качество снимков на глазок. Он предложил пользователям оценить фотографии исходя из своих соображений о прекрасном.

Чтобы тест был максимально приближен к реальным условиям, вычислять «правильный» камерофон предложили не по исходникам, а по снимкам на странице блогера в Instagram. Он считает, что в повседневной жизни пользователи смотрят фоточки, слитые в социальную сеть, поэтому правильнее будет давать оценку снимкам, выложенным в соцсеть. И результаты показали, что в фаворитах оказались те модели, которые не были высоко оценены профессионалами.

Сравнивать было решено Samsung Galaxy S21 Ultra, ZTE Axon 30 Ultra, Asus ROG Phone 5, Lenovo Legion Duel, Sony Xperia Pro-I, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 5a, iPhone 13 Pro, Motorola Edge, Asus Zenfone 8, POCO X3 GT, Microsoft Surface Duo 2 и realme GT.

По результатам первого раунда победителем был признан Samsung S21 Ultra, оставивший позади ZTE Axon 30 Ultra и Asus ROG Phone 5. На четвертом месте оказался Lenovo Legion Duel и пятым стал Sony Xperia Pro-I. В аутсайдерах оказались Realme GT, Microsoft Surface Duo 2 и Poco X3 GT. Во втором тесте победителем стал Asus ROG Phone 5, который обошел Samsung Galaxy S21 Ultra и OnePlus 9 Pro. В финальном же раунде сошлись Pixel 5a и OnePlus 9 Pro, где победителем вышел продукт Google.

Резюмируя результаты слепого сравнения, Маркус Браунли заявил, что пользователи отдают предпочтение снимкам с широким динамическим диапазоном с минимальным количеством засветов. Голосовали пользователи за фото с хорошей детализацией и резкостью, а также выбирали более светлые снимки.

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Источник: youtube