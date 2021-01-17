Слили цену на Honor V40

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Honor V40 может оказаться достаточно дорогим смартфоном

Как поживает Honor выйдя из протектората Huawei? Об этом можно будет сделать первые выводы по линейке Honor V40, выход которой состоится на следующей неделе. Но тревожные звоночки уже есть. Компания несколько раз переносила релиз новинок и в последний раз анонс с 18 января отложили на 22 января.

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Оставшиеся дни до премьеры инсайдеры используют для того, чтобы больше разузнать о новинках. И одна из последних и любопытных деталей — цена на Honor V40. В сеть кто-то слил изображение накладной об отгрузке со склада партии смартфонов, в которой указан ценник на одну единицу в $617. Отнюдь не дешево, но нет понимания, какую же модификацию оценили во столько.

По имеющимся данным, Honor V40 построен на базе восьмиядерного чипа Dimensity 1000+, который на данный момент является самым мощным процессором в модельном ряду MediaTek. Обещают OLED-дисплей диагональю 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц и отклика сенсора 300 Гц.

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Всего камер должно быть пять: две спереди и три на тыльной стороне, где главный датчик на 50-мегапикселей. Honor V40 можно будет зарядить по проводу на мощности 66 Вт, а по беспроводу — 50 Вт.

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Источник: mydrivers