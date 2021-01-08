Honor V40 будет схож с Xiaomi Mi 10T, но с изогнутым дисплеем и двойной фронталкой

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В сети появились «живые» снимки Honor V40

Сегодня стало известно, что до анонса серии Honor V40 остается десять дней и ее премьеру устроят 18 января. До недавнего времени была уверенность, что на тыльной стороне установят круглый блок основной камеры достаточно массивного размера. Но в сеть слили снимки, на которых якобы изображен Honor V40, и они говорят в пользу того, что основную камеру смартфона могли оформить на манер Xiaomi Mi 10T и есть небольшая схожесть с Huawei Nova 8 Pro.

На задней панели установлен прямоугольный блок камеры, состоящий из трех датчиков изображения и светодиодной вспышки. Главный модуль внушительных размеров и его выделили при помощи специальной окантовки. «Лицо» Honor V40 полностью не показали, сохранив в «тайне» исполнение фронталки и акцентировав внимание на наличие изогнутого дисплея. Но по слухам, все будет банально — овальный вырез для двух датчиков изображения.

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Автор снимков среди прочего назвал характеристики Honor V40. По его данным, новинка получит 6,72-дюймовый AMOLED‑экран с частотой обновления 120 Гц и частотой тачскрина 300 Гц, чипсет Dimensity 1000+, селфи-камеру 32 Мп + 16 Мп, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

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Источник: twitter