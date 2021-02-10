Слили дорожную карту выхода фирменных чипов Oppo

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Компания сразу взялась за создание процессоров топового уровня

После жестких санкций в отношении Huawei со стороны США, целый ряд китайских компаний подсуетились и взялись за разработку собственных мобильных процессоров. В числе них и компания Oppo, которая начала свой путь на рынок однокристальных систем с нейпроцессора MariSilicon X.

Представили его в декабре прошлого года и на данный момент он стал эксклюзивом для флагмана Oppo Gind X5 Prщ. Тогда же компания официально заявила о разработке собственной мобильной системы на чипе.

Сейчас компания продолжает разработку сигнальных процессоров (ISP), а уже в следующем году Oppo должна представить процессор приложений (AP), построенный по нормам 6-нм или 5-нм техпроцесса от TSMC. А уже в 2024 году китайских гигант должен вывести на рынок свой первый полноценный мобильный чип, созданных по 4-нанометровой технологии.

В плане производительности вряд ли чипы от Oppo смогут бросить вызов решениям от признанных чипмейкеров. Ведь тягаться в разработке флагманского чипа с мастодонтами вроде Qualcomm и Mediatek очень сложно, а с нулевым опытом – практически невозможно.

Раньше сообщалось, что команда, занятая созданием чипов от Oppo, насчитывает уже несколько тысяч человек, а годовая зарплата ряда сотрудников превышает сумму в $1 млн.

Источник: sparronews