Слили характеристики Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+

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Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+ будут настолько максимально заряженными устройствами, насколько это позволено

Серия Huawei P50 не претендует на титанов индустрии, но все же она вызывает интерес, ведь любопытно узнать, как компания решит вопрос с чипами и каких успехов она достигнет в деле мобильной фотографии. Будут ли новинки развивать идеи, заложенные предшественниками или предложат что-то принципиально новое? Узнаем достоверно уже 29 июля, а сегодня можем назвать ключевые характеристики Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+.

По инсайдерской информации Huawei P50 будет обладать 6,3-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и камера предложит поддержку 3-кратного оптического зума. Версий будет две: 5G с чипом Kirin 9000E и 4G — Snapdragon 888. Весить Huawei P50 должен 186 грамм и толщина корпуса составит 8,3 мм.

Huawei P50 Pro получит на вооружение чипсет Kirin 9000 или Snapdragon 888 в зависимости от версии (5G или 4G), батарейку на 4300 мАч, быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Дисплей будет OLED диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основная камера предложит мощный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

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Huawei P50 Pro+ получит тот же экран, аккумулятор и беспроводную зарядку, что и обычная «прошка», но мощность проводной зарядки доведут до 100 Вт. В основе смартфона будет лежать процессор Kirin 9000 и основная камера станет щеголять жидкой линзой, а также непрерывным 10-кратным зумом.

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Источник: gizmochina