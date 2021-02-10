Недооценивайте Huawei! Она готовится вывести Huawei P50 на глобальный рынок

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Представитель компании заявил, что семейство Huawei P50 появится на глобальном рынке

На 29 июля назначена премьера серии Huawei P50. С учетом того, в каком сложном положении приходится работать компании из-за санкций и плачевную ситуацию с запасом комплектующих, многие склонны были предполагать, что линейка Huawei P50 станет последней флагманской в модельном ряду компании и станет эксклюзивом для рынка Китая.

Но, оказывается, они недооценивали Huawei. Стремление к жизни и желание доказать всем, что компания даже в таких тяжелых условиях способна на многое, очень сильное. Представитель Huawei в Финляндии заявил о том, что семейство Huawei P50 выйдет за пределы Китая. Тот факт, что мы увидим глобальные версии флагманов новой серии может косвенно указывать на то, что компания действительно закупила партию чипов Snapdragon 888 без 5G-модема и это позволит ей не ограничиваться продажами устройств в Китае.

Также пришло сообщение, что Huawei P50 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а вот Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+ можно будет заряжать на мощности 100 Вт. Еще одной отличительной чертой «прошек» станет наличие дюймового датчика Sony IMX800 на 50-мегапикселей. Не забудут в наборе сенсоров предложить телеобъектив для 5-кратного оптического зума.

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Источник: gsmarena