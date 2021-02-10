Слили характеристики камер Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+

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По части камер все будет умеренно, без излишеств

Чередование выхода флагманов серий Galaxy S и Galaxy Note долгое время казалось чем-то незыблемым. Но серия Galaxy Note отправлена на покой, тогда как премьера семейства Galaxy S22 пройдет в обычные сроки. Очень многое о новинках будет известно еще до анонса, утечки обязательная деталь презентации значимых новинок на рынке. Вот и сейчас авторитетный Ice Universe выложил в сеть характеристики камеры Galaxy S22 и Galaxy S22+.

Исходя из его информации выходит, камеры этих двух моделей будут идентичны. Фронтальная камера будет разрешением 10 Мп со светосилой f/2.2, размеры сенсора составят 1/2,34 дюйма и размер каждого пикселя 1,22 мкм. Для основной камеры Galaxy S22 и Galaxy S22+ приготовили три датчика изображения, где тон задает модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.8. Ассистировать ему станет сверхширокоугольный датчик на 12 Мп размером 1/2,55 дюйма и размер каждого пикселя будет равен 11,4 мкм. Дополнит ансамбль сенсоров телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и светосилой f/2.2.

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Этот же информатор подтвердил, что базовый Galaxy S22 предложит 6,06-дюймовый дисплей, а у Galaxy S22+ диагональ экрана возрастет до 6,55 дюймов. Известно, что это будет AMOLED‑панель с частотой обновления 120 Гц. В активе смартфонов будет чипсет Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200, от 8 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч с быстрой зарядкой не менее 25 Вт.

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Источник: twitter