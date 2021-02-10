Слили характеристики Moto Edge X (Edge 30 Ultra)

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Это будет флагман Motorola с рядом компромиссов

На прошлой неделе Qualcomm объявила даты проведения ежегодного технического саммита, на котором компания должна представить новое поколение флагманского чипа — Snapdragon 898. До недавнего времени мало кто сомневался в том, что первым новую платформу получит Xiaomi 12. Но усилиями инсайдеров и Motorola эта уверенность пошатнулась.

Буквально вчера было объявлено, что готовится анонс Moto Edge X. Инсайдеры дополнили картину, заявив, что это будет флагман с Snapdragon 898 на борту и есть вероятность, что именно ему выпала честь открыть парад топовых устройств с новым чипом от Qualcomm.

Сегодня пришло сообщение что как Moto Edge X смартфон будет известен в Китае, тогда как во всем остальном мире его будут продавать как Motorola Edge 30 Ultra. Смартфон должны оснастить 144-герцовым экраном диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, чипом SM8450 (Snapdragon 898), 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и внутренним хранилищем UFS 3.1 на 128/256 Гб.

Разрешение селфи-камеры в Moto Edge X (Edge 30 Ultra) составит 60 Мп и на тыльной стороне установят тройную камеру 50 Мп (OmniVision OV50A) + 50 Мп (ультраширик, Samsung JN150) + 2 Мп (датчик глубины, OmniVision OV20B1B). Обещают аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой. На полную зарядку батареи будет уходить 35 минут, а 15 минут будет достаточно, чтобы аккумулятор зарядился на 50%.

Смартфон должен предложить стереодинамики, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, защиту от брызг IP52 и операционную систему Android 12. А вот 3,5 мм разъема для наушников и поддержки беспроводной зарядки не будет. Moto Edge X могут представить в декабре, а за пределы Китая как Moto Edge 30 Ultra он выйдет в январе.

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Источник: techniknews