Xiaomi 12 подвинься! Гонку за Snapdragon 898 выиграет Moto Edge X?

548

Moto Edge X может первым получить Snapdragon 898

Совсем скоро на ежегодном мероприятии Snapdragon Tech Summit представят новый флагманский чип Snapdragon 898. Это будет мощная система на чипе, которая станет демонстрировать отличные результаты в синтетике. Ее анонс ждем с 30 ноября по 2 декабря после чего целый ряд производителей Android-смартфонов выстроятся в очередь за ней. В числе тех, кто планируется выпустить свой флагман с Snapdragon 898 и компания Motorola.

Генеральный директор мобильного подразделения Lenovo Чен Цзинь на своей странице в Weibo опубликовал тизер, который обещает выход смартфона Moto Edge X. Что это будет за модель и какими чертами ее наделят, топ-менеджер не стал озвучивать. Он лишь ограничился обещанием, что это будет «бесконечно мощный и ожидаемый» смартфон.

Есть предположение, что Moto Edge X станет очередным флагманом компании и по статусу ему положено обладать самым мощным чипом на рынке. В качестве аппаратной платформы новинки склонны видеть Snapdragon 898. Интересно то, что Moto Edge X может отобрать право быть первым с новым чипом у Xiaomi 12.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station еще на прошлой неделе сообщил о планах Lenovo первой выпустить флагман с Snapdragon 898. И произойти это должно до конца нынешнего года. При этом он напомнил, что именно Motorola первой вывела на рынок субфлагман с Snapdragon 870.

Сегодня информатор подтвердил желание Motorola обойти всех в гонке за Snapdragon 898 и обладателем нового чипа должен стать Moto Edge X. Посмотрим, кому в итоге проявит большую благосклонность Qualcomm: Lenovo или Xiaomi.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: weibo, gizmochina