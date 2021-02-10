Слили характеристики Oppo Reno7, Oppo Reno7 SE и Oppo Reno7 Pro

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Ожидается, что в ноябре в Китае состоится премьера серии Oppo Reno7, которая должна включать в себя три смартфона: базовый гаджет линейки, Reno7 Pro и Reno7 Pro+. Хотя есть те, кто утверждает, что аппарата Pro+ не будет, а в семействе появится новая модель Reno7 SE.

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Инсайдеры ориентируют на то, что Reno7 SE удостоится 6,43-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц, чипсета Dimensity 920, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гб постоянной UFS 2.2. Емкость аккумулятора составит 4300 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Для селфи предложили сенсор Sony IMX615 на 32-мегапикселя и на тыльной стороне установят систему из трех датчиков изображения 64 Мп (OmniVision OV64B) + 8 Мп (ширик, Sony IMX355) + 2 Мп (портретная).

Oppo Reno7 должен предложить 6,5-дюймовый OLED-панель разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа — Dimensity 1200. Оперативной памяти LPDDR4x 8/12 Гб и постоянной 128/256 Гб UFS 3.1. Питать смартфон будет батарейка на 4500 мАч с зарядкой мощностью 65 Вт. На передней панели установят фронталку на 32 Мп (Sony IMX615), а тыльная камера предложит три сенсора 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 16 Мп (ультраширик, Sony IMX481) + 2 Мп (портретник).

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В случае с Oppo Reno7 Pro стоит рассчитывать на чипсет Snapdragon 888, OLED-панель диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 256/512 Гб UFS 3.1. Смартфон удостоится батарейки на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт, селфи-модуля на 32 Мп (Sony IMX615) и трехкомпонентной камеры на тыльной стороне 50 Мп (Samsung GN5 с OIS) + 64 Мп (сверширик, OmniVision OV64B) + 13 Мп (телеобъектив, Samsung S5K3M5).

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Источник: gizmochina