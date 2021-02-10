Oppo продемонстрировала трассировку лучей на смартфоне

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Трассировка лучей приходит на смартфоны

Технология трассировки лучей помогает значительно увеличить реалистичность картинки за счет моделирования естественного света. Трассировка лучей пришла на игровые консоли с выходом Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S в конце 2020 года. До этого она была прерогативой настольных решений с видеокартами NVIDIA серии RTX. Теперь ожидается, что она доберется и до смартфонов.

Известно, что трассировка лучей появится на мобильных устройствах благодаря компаниям Samsung и AMD, которые совместными усилиями создают чипсет с поддержкой этой технологии. Занимается ее внедрением и компания MediaTek, которая при поддержке Tencent и ARM уже выпустила набор инструментов SDK с трассировкой лучей для мобильников.

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Oppo в числе тех, кто хочет одной из первых предложить новую технологию на своих смартфонах. На конференции для разработчиков OPPO Developers Conference 2021 компания продемонстрировала работу технологии трассировки лучей. Судя по всему, в качестве полигона для демонстрации ее работы использовали Oppo Reno6 Pro 5G на базе Dimensity 1200.

Oppo сообщила, что технология трассировки лучей основана на API Vulkan и является частью ColorOS. Компания также сообщила, что технологию можно использовать не только в играх, но и на живых обоях, фильтрах изображений, приложениях AR и многом другом. Ожидается, что трассировка лучей на смартфонах Oppo появится в 2022 году. Почти наверняка первыми ее получат флагманы компании.

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Источник: gizmochina