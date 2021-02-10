Слили характеристики Vivo Pad

317

Идейно это близкий к Xiaomi Pad 5 планшет

Китайский сетевой информатор Digital Chat Station каким-то неведомым образом добывает правдоподобные сведения об устройствах, которым только предстоит выйти. На этот раз в поле его внимания оказался первый планшет Vivo, характеристики которого он озвучил широкой аудитории. Судя по ним, Vivo Pad будет конкурировать с Xiaomi Pad 5.

Построен планшет на восьмиядерном чипе Snapdragon 870, предложит 120-герцовый дисплей с тонкими рамками по периметру и врезанную в круглое отверстие фронтальную камеру. За автономность работы устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 7860 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.

Работать Vivo Pad должен под управлением фирменной оболочки OriginOS, адаптированная для работы на планшете. Это все, что известно об устройстве. Ожидается, что представить Vivo Pad должны в конце первого летнего месяца. Ждем от инсайдеров и самой компании больше информации Vivo Pad.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: gizchina