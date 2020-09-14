Слили характеристики Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T

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В сеть попали спецификации Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro

Впереди расширение модельного ряда серии Xiaomi Mi 10. Если верить слухам, то новинок будет три: Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Судя по фото и рендерам, новинки получат несколько отличных от Xiaomi Mi 10 черт. А что по начинке? На помощь пришел испанский ресурс MuyComputer, опубликовавший характеристики двух из трех новинок.

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Источник указывает на то, что Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro будут базироваться на чипе Snapdragon 865. Они удостоятся 6/8 Гб оперативной памяти, внутреннего хранилища на 128/256 Гб, 144-герцового IPS-экрана диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340х1080 точек.

Новинкам приписывают дактилоскопический датчик на торце, аккумулятор емкостью 5000 мАч, операционную систему Android 10 с интерфейсом MIUI 12 и селфи-камеру на 20-мегапикселей. В Xiaomi Mi 10T Pro предложат тройную камеру с датчиками 108 Мп + 20 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (телеобъектив). Базовый Xiaomi Mi 10T также удостоится трех сенсоров на тыльной стороне, но главный будет разрешением 64-мегапикселя.

Сама Xiaomi на данный момент никак не комментирует слухи о скором выходе Mi 10T и Mi 10T Pro. Только ранее она намекала на то, что в линейке Xiaomi Mi 10 появится новинка с новейшим чипом 700 серии от Qualcomm и это решение с поддержкой 5G, а ценник будет ниже 300 евро. На фоне этого, не будем спешить принимать на веру информацию, что обе новинки станут базироваться на Snapdragon 865 и Xiaomi Mi 10T будет стоить 550 евро.

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Источник: muycomputer