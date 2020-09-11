Xiaomi готова к массовому производству подэкранных камер

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Инновации от Xiaomi: скоро на прилавках магазинов

Мало кто будет спорить, что смартфоны с камерой под экраном будут смотреться визуально приятно и хорошо. Многим не придется мириться с вырезами или отверстиями в дисплее. Но остается открытым вопрос, готовы ли производители предложить нам такое решение? Самодостаточное и зрелое?

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Судить об этом можно будет только по результатам повседневной эксплуатации таких устройств. И уже скоро мы получим экраны без вырезов и отверстий. Точнее — начало уже положено с выходом ZTE Axon 20 5G. А дальше количество таких устройств должно только множиться. В числе пионеров должна быть Xiaomi, которая активно работает над такой технологией.

Более того, она достигла ощутимого прогресса в этом деле и заявила о готовности поставить выпуск смартфонов с подэкранной камерой на поток. Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что работа над третьим поколением подкэранной камеры завершена. Естественно, она признана успешной и в следующем году компания начнет производить устройства с камерами под дисплеем.

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Со своей стороны, вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг заявил, что камера под экраном третьего поколения на данный момент является самым передовым решением на рынке. А еще им удалось найти баланс между отображением области с датчиком изображения и пропусканием света.

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Источник: gizchina