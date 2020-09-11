Xiaomi Mi Mix 3 перескочил с MIUI 10 сразу на MIUI 12

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Xiaomi Mi Mix 3, не получивший в свое время обновление до MIUI 11, наконец, добрался до актуальной версии прошивки от китайцев.

О следующей новости уже известно пару дней, но мы не могли пройти мимо нее. Напомним, что Mi Mix 3 стал первым 5G-смартфоном Xiaomi, и, естественно, компания возлагала на него большие надежды. Первоначально устройство начало продаваться в Европе, а затем в Китае, где поддержка сетей пятого поколения актуальнее.

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Из коробки устройство работало на MIUI 10 на базе Android 9. Интересно, что смартфон так и не получил обновления до MIUI 11, не увидели пользователи также Android 10. Более того, в июле компания заявляла, что MIUI 12 для Mi Mix 3 вообще не планируется. По крайней мере, так посчитали некоторые известные издания.

На самом деле, компания собиралась обновить версию прошивки, а вот версия Android пока остается «древней» - мы имеем все тот же Android 9 со свежим MIUI 12.

Скорее всего, Xiaomi Mi Mix 3 не получил должной программной поддержки из-за плохих показателей продаж. Но петиция на сайте Change.org и огромное количество жалоб пользователей заставили Xiaomi начать подготовку обновления MIUI 12 для этого смартфона, пускай и со старой версией Зеленого робота.

Обновление в настоящее время доступно для европейского варианта смартфона, номер сборки – V12.0.1.0.PEMEUXM. Сборки MIUI для этого смартфона поставляются еще в двух версиях – Global и China, но этих версий прошивок пока нет.

Самое забавное в этой ситуации то, что в прошлом году Mi Mix 3 попадал под программу тестирования Android 10.

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Источник: Notebook Check



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