Слили изображения и характеристики LG Q52

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Бюджетный LG Q52 рассекречен до анонса

Назло всем недоброжелателям LG продолжает создавать смартфоны, пытаясь завоевать лояльность аудитории необычным дизайном и оригинальным форм-фактором. LG Q52 станет еще одной попыткой взять внешним видом. Правда, вся оригинальность будет читаться только в оформлении тыльной камеры.

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На рынок LG Q52 должен попасть в скором времени и в пользу этого говорит масштабная утечка фотографий и характеристик смартфона. Доступен он будет минимум в двух цветах: белый и красный. Лицевая панель отдана под дисплей с тонкими рамками и круглым вырезом по центру верхней части для селфи-модуля на 13-мегапикселей. Диагональ экрана составила 6,59 дюйма и разрешение HD+. И это IPS-матрица, поэтому и сканер отпечатков пальцев было решено отправить на правую грань.

То, что это будет бюджетное решение, указывает наличие чипа Helio P35. Смартфон также оснастят 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной, слотом для карт microSD до 2 Тб и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Основная камера LG Q52 оформлена в виде прямоугольной площадки, где по квадрату выстроились четыре датчика, а главный выделен серебристой окантовкой. Здесь установили модули на 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + ToF. Ниже сенсоров — полоска светодиодной вспышки.

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Источник: blog.naver.com