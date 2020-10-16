Слили характеристики нового LG K92 5G

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Прямо перед презентацией в Сети появились все технические характеристики LG K92 5G.

Не так давно мы рассказывали вам о новом относительно бюджетном смартфоне LG - K92. На тот момент мы имели только рендеры от известного инсайдера Эвана Бласса и лишь пара догадок, что нас будет ждать внутри устройства.

Сегодня LG K92 5G был замечен в Google Play Console, благодаря чему мы можем понять, что же ждать от смартфона.

Благодаря списку характеристик на Google Play Console мы узнали, что K92 5G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 690 5G, который работает совместно с графическим процессором Adreno 619. Кроме того, смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти.

К сожалению, как и обычно для Console, в списке не указан размер дисплея, но, по крайней мере, мы знаем разрешение – FullHD+, а также что в дисплее есть отверстие для фронтальной камеры.

На задней панели LG K92 5G находится блок основной камеры. Главный датчик имеет разрешение 64 Мп. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне будет установлен сбоку. K92 5G будет работать под управлением Android 10 прямо из коробки, и он, вероятно, получит обновление до Android 11.

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Напомним, что LG K92 5G разрабатывается совместно с компанией Cricket Wireless – скорее всего именно в магазинах сотового оператора и будет продаваться новый аппарат. Когда именно ждать устройство и во сколько его оценят – неизвестно.

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Источник: XDA



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