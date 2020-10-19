Слух: LG не собираются использовать Qualcomm Snapdragon 875

601

Судя по просочившейся информации, LG не решатся выпускать полновесные флагманы на Snapdragon 875.

LG может не выпустить флагман на Snapdragon 875 в первой половине 2021 года, утверждает инсайдер с ником Sleepy Kuma со ссылкой на южнокорейский сайт. Пока неизвестно, почему LG решила не выпускать настоящий флагманский смартфон, но сливщик дает несколько поводов задуматься над этим.

Qualcomm неуклонно повышает цены на свои флагманские чипы, и ожидается, что в этом году ценник на новый процессор станет еще выше. Из-за этого многие производители, особенно из Китая, уже отказываются от Snapdragon, предпочитая решения от MediaTek. Похоже, LG примкнут к их рядам.

﻿Читать также: ﻿

Вторая причина - новая стратегия LG. Как многие из вас могли заметить, LG уже несколько лет не ассоциируется с заметными успехами, но их последние решения, возможно, смогут помочь компании вылезти из этой глубокой ямы. Для этого придется, правда, еще немного изменить философию.

Ранее компания выпускала по две флагманские серии в год: G в первой половине года и серию V – во второй. Ситуация изменилась с выпуском в этом году LG Velvet – смартфона на базе Snapdragon 765G. Серия G была закрыта, а компания запустила проект Explorer, в рамках которого она планирует выпустить экспериментальные устройства, такие как LG Wing.

В настоящее время корейская компания готовит смартфон с увеличивающимся экраном. Ожидается, что его презентация пройдет в первом квартале 2021 года. Скорее всего, его оценят в сумму около $1,000 и более, но процессором так и будет оставаться среднебюджетник от Qualcomm. Но, возможно, именно необычные форм-факторы и спасут компанию от банкротства.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/karl-pey-podtverdil-svoy-uhod-iz-oneplus-napisav-pismo-vsem-fana.html Карл Пей подтвердил свой уход из OnePlus, написав письмо всем фанатам и сотрудникам компании(в Адм. панель)