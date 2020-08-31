Слили рендеры нового планшета Samsung Galaxy Tab A7

151

Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A7 должен быть представлен совсем скоро.

После презентации Unpacked в этом году, где в числе прочего были показаны планшеты флагманской линейки Galaxy Tab S7, Samsung планирует добавить в свое портфолио новый бюджетный Android-планшет. Речь идет о готовящемся Galaxy Tab A7 10.4 (2020). Сегодня мы получили изображения планшета очень высокого качества, которым точно можно доверять, ведь слил их никто иной как Эван Бласс.

Читать также: Слили полные технические характеристики Samsung Galaxy Tab 7﻿

Бласс разместил изображения бюджетного планшета на своем аккаунте в Patreon. Утечка демонстрирует планшет Galaxy Tab A7 в двух цветовых вариантах: сером и золотом. Можно заметить, что в планшете установлен один сенсор камеры на задней панели с логотипом компании посередине. На передней стороне планшета виден дисплей с достаточно заметными рамками и место для фронтальной камеры. К сожалению, изображения не показывают, как будут выглядеть грани планшета.

К характеристикам устройства относится большой 10,4-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, а именно 2000 x 1200 пикселей. Размеры устройства следующие: 247.6 x 157.36 x 293.37 мм. Планшет будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 3 Гб оперативной памяти. Для хранения данных производитель подготовил варианты хранилища либо на 32 Гб, либо на 64 Гб. Встроенное хранилище также будет иметь возможность расширения за счет карты micro-SD.

Читать также: ﻿﻿Каким будет Samsung Galaxy Tab S7 на базе Snapdragon 865+﻿

Galaxy Tab A7 будет питаться от большого аккумулятора емкостью 7040 мАч. Информация о зарядном устройстве отсутствует. Прошивкой устройства будет являться видоизмененная One UI 2.1 на базе Android 10.

По слухам, планшет может быть выпущен в Европе 11 сентября. WiFi-версия на 32 ГБ обойдется вам в 235 евро, а LTE-версия того же хранилища - в 293 евро. Ожидается, что вариант с хранилищем на 64 ГБ будет стоить 266 евро и 323 евро, соответственно.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿﻿

Источник: Sam Mobile