Слили все характеристики Samsung Galaxy A42

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О Samsung Galaxy A42 5G известно практически все. Осталось узнать цену

Прошлогодний Samsung Galaxy A41 стал нишевым продуктом и большой популярности не снискал. Какая судьба ждет его продолжение Galaxy A42 5G, можно будет говорить уже после того, как модель выйдет и появится на прилавках магазинов. На данный момент компания не раскрывает дату анонса смартфона, а вот инсайдеры уже успели раздобыть информацию о характеристиках устройства.

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Следом за Xiaomi Mi 10T Lite это должен быть второй смартфон на базе новой платформы Snapdragon 750G. Новинка получит большой 6,6-дюймовый Super AMOLED-дисплей со скромным разрешением HD+. В арсенале Galaxy A42 5G будет фронталка на 20-мегапикселей со светосилой f/2.2, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 1 ТБ.

Основная камера четверная и в качестве главного выступает модуль на 48 Мп с диафрагмой f/1.8. Есть сканер отпечатков пальцев, ширик на 8 Мп со светосилой f/2.2, модуль для макросъемки на 5 Мп и датчик глубины с аналогичным разрешением. Питать Galaxy A42 5G будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

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Габариты устройства составят 164,4х75,9х8,6 мм при весе 190 грамм. Доступен смартфон будет в черном, белом и сером цветах, а ценник в Европе может достигнуть отметки 360 евро.

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Источник: gsmarena