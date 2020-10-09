Exynos 1080: еще один 5-нм чип от Samsung и он мощнее Snapdragon 865+

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Exynos 1080 может стать одним из самых мощных чипов для Android-смартфонов

Пришло сообщение, что до конца нынешнего года Samsung выпустит новый флагманский чип — Exynos 1080. Считается, что он станет преемником Exynos 980 или его можно будет назвать чуть упрощенной версией Exynos 2100.

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Он будет изготовлен с применением 5-нанометровой технологии и в его состав войдут высокопроизводительные ядра Cortex-A78, а также графический ускоритель Mali-G78. Напомним, что ядро Cortex-A78 на 20% производительнее Cortex-A77 и на 50% энергоэффективнее. Уже известно, что по итогам забега в AnTuTu этот чип набирает более 650 тысяч баллов. И это даже больше того, что демонстрирует в синтетическом тесте Asus ROG Phone 3 на базе Snapdragon 865+ — чуть больше 615 тысяч очков.

Первым смартфоном, который получит Exynos 1080 станет смартфон Vivo X60. И это не первое устройство компании с чипом от Samsung.

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Напомним, что южнокорейский гигант сейчас готовит к выходу свой флагманский чип Exynos 2100, который также будет изготовлен с применением 5-нанометровой технологии. По слухам, работы над процессором уже завершены и компания попросту ищет оптимальное время, чтобы представить его. Первыми новый чипсет получат флагманы серии Galaxy S21.

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Источник: mydrivers, sina