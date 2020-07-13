Слух: Realme готовит новую линейку смартфонов с поддержкой 5G

278

Realme продолжает развивать и без того ультимативную продукцию. «Шестерки» от производителя оказались очень удачными аппаратами и позволили увеличить продажи для китайской компаний. Но на этом бренд не собирается останавливаться. Совсем скоро нас ждет появление совершенно новой линейки смартфонов от компании.

Китайский инсайдер Digital Chat Station в своем Weibo рассказал, что новинка от Realme будет носить название «Ollie». На дисплее этого смартфона будет красоваться вырез под фронталку. Если верить слухам, то главным плюсом этой модели станет поддержка сетей нового поколения по привлекательной цене.





Digital Chat Station также уверяет, что Realme порадует очень качественным экраном. Кроме этого, нас ждет отличное соотношение емкости аккумулятора и скорости зарядки. В принципе, с этим Realme никогда особо и не разочаровывал, но всегда есть к чему расти, так что такому улучшению мы точно будем рады.

Но самый интересный слух заключается в том, что в некоторых источниках уже указывается, что Ollie – не название одного конкретного смартфона, а целой линейки. Учитывая, что переход от пятого поколения аппаратов Realme к шестому произошел ну очень шустро, этим данным не стоит удивляться. Правда, на данный момент нет никакой точной информации, когда именно нам стоит ждать презентации новой линейки.





Однако, смотря на то, что совсем недавно был представленный новый процессор от Qualcomm, Snapdragon 865+, скорее всего китайские производители не будут стоять на месте. Поэтому, возможно, уже в следующем месяце нас могут ждать интересные новости от Realme.





Похожие новости:

Realme активно обновляет смартфоны до Android 10. Кого обрадовали на этот раз?

Даешь зарядку на 100 Вт. И Realme туда же.

﻿

Источник: Twitter.com