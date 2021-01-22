Слухи о новом Samsung Galaxy A82

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Возможно это новый смартфон с выдвижной и поворотной камерой в 2021 году

Серия Galaxy A давно привлекает к себе внимание, так как имеет ряд хорошо сбалансированных телефонов, подходящих довольно многим пользователям. Наверняка все любители необычных и вычурных смартфонов запомнили Samsung Galaxy A80. Модель вышла примечательной и уж точно выделяется. Причина тому - модуль камеры, который выдвигался механически, и переворачивался, когда пользователю была необходима селфи камера. Данное решение позволяет иметь безрамочный дисплей без вырезов.

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Появились слухи, что в этом году компания Samsung хочет продолжить эту тему (наверняка с упором на молодую часть аудитории) и выпустить логическое продолжение в таком же исполнении - Samsung Galaxy A82. Примечательно, что в 2020 году наследником Galaxy A80 принято считать Note10 Lite. Поэтому возврат к такой необычной конструкции камеры может освежить линейку, ведь производители в целом отказались от этого «механического» тренда.

По слухам, выход Samsung Galaxy A82 запланирован на лето 2021 года, ждем подробностей и подтверждений в ближайшее будущее.

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Источник: gizchina