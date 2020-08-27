Смарт-часы Amazfit Neo: а-ля винтажные Casio

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Amazfit Neo как эксперимент с ретро дизайном

Компания Huami взялась показать, что стиль старых часов Casio «живее всех живых» и в наши дни винтажный стиль может смотреться самобытно, интересно и актуально. Состоялась премьера смарт-часов Amazfit Neo в стиле классических Casio.

Винтажность новинки, прежде всего прослеживается в квадратном циферблате и монохромном дисплее. Сам корпус выполнен из пластика и диагональ экрана составила 1,2 дюйма. На выбор три цвета: черный, хаки и оранжевый. Емкость встроенного аккумулятора равна 160 мАч и на одном заряде гаджет должен протянуть до 28 дней или до 37 дней в режиме ожидания.

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Управлять Amazfit Neo можно при помощи 4 клавиш, расположенных на торцах. Обладает носимый гаджет модулем Bluetooth 5.0, датчиком сердечных сокращений, можно отслеживать фазы сна и совершать с ними погружение в воду до 5АТМ. Работают часы с устройствами на базе Android 10 и выше, iOS 10 и более новыми версиями операционной системы. Смарт-часы оповестят о принятых сообщениях и вызовах, а также есть функция анализа физической активности Activity Intelligence (PAI).

Уже сейчас Amazfit Neo доступны для покупки на AliExpress по цене $39,99, н лишь при использовании скидочного купона и промокода. Обычная же цена указана $49,99.

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Источник: gizchina