В Индии с Redmi 9 случился серьезный даунгрейд

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Redmi 9 для рынка Индии получил проще дисплей, слабее чип и меньше камер

Чтобы твои продукты не исчезали с информационных радаров, производителям смартфонов нужны анонсы. А еще все чаще мы встречаемся с тем, как нам пытаются продать старые модели под видом новых. Этим в последнее время грешат Huawei, Xiaomi и Samsung, где последняя умудрилась выпустить Galaxy M01s, который в прошлом году вышел как Galaxy A10s.

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Если в случае с современными моделями Poco китайцы ограничились переклеиванием этикетки, то при создании Redmi 9 для индийского рынка они отошли от этой практики. Было решено внести корректировки в «железо», а сам смартфон стал проще и выглядит проигрышнее на фоне китайской и европейской версии Redmi 9.

Redmi 9 для рынка Индии получил 6,53-дюймовый дисплей разрешением HD + (1600х720 пикселей) и процессор Helio G35, обладающий 8 вычислительными ядрами с пиковой частотой 2,3 ГГц и ускорителем IMG PowerVR GE8320. Для сравнения глобальная версия смартфона обладает чипом Helio G80 и разрешение экрана составляет FullHD+. Упрощения коснулись и камер. Так, 8 Мп селфи-модуль заменили на 5 Мп, и основная камера вместо четырех датчиков изображения получила два 13 Мп + 2 Мп.

Индийский вариант бюджетки предлагает 4 Гб оперативной памяти LPDDR4Х, 64/128 Гб постоянной eMMC 5.1, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт и фирменную оболочку MIUI 12 на основе Android 10. На корпус нанесена защита от брызг P2i.

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Торговать Redmi 9 в Индии начнут с 31 августа. Версия с 4/64 Гб памяти оценена в $122 и за модификацию с 4/128 Гб придется отдать $135. Для сравнения в Китае смартфон с 4/64 Гб памяти предлагают за $113 и в Европе — 179 евро.

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Источник: indianexpress