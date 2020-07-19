Смарт-часы KOSPET Prime 2 будут выделяться необычной камерой

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Можно понять создателей смартфонов, которые экспериментируют с дизайном устройств. Перед ними стоит непростая задача: создать оригинальный смартфон с безрамочным дисплеем и обыграть фронталку так, чтобы ее оформление вызывало мало вопросов и нравилось многим. Именно этим объясняется то, что на свет появились аппараты с выдвижной и вращающейся камерой. На рискованный шаг с поворотной камерой решились создатели смарт-часов KOSPET Prime 2.

Камера-перевертыш

Креативность и смелость дизайнеров и инженеров умных часов приведет к тому, что гаджет получит вращающуюся камеру с датчиком Sony IMX214. Такое решение продиктовано не только желанием выделиться, но и предложить приличный модуль камеры разрешением 16 Мп и повысить комфорт совершения видеозвонков благодаря возможности менять положение камеры.

Известно, что KOSPET Prime 2 будут построены на чипе Helio P22, предложат 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, поддержку Bluetooth 5.0, GPS и двухдиапазонного Wi-Fi. Обещают функцию Face Unlock и операционную систему Android. По слухам, представить KOSPET Prime 2 должны в августе нынешнего года.

Источник: gizchina