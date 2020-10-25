Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS: не идеальные, но достойные

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Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS как подарок всем, кто хотел близкие к оптимальным смарт-часы с Wear OS

Если вы предпочитаете новые технологии, у вас в пользовании Android-смартфон, при этом вы хотите видеть уведомления на экране часов, управлять музыкой, работать с картами и быть в курсе своей физической активности, тогда, возможно, вашим выбором станут смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS. Насколько они умные, точные и главное — автономные — это мы вам и расскажем в нашем обзоре.

Марка Mobvoi хорошо знакома энтузиастам носимой электроники. А, чтобы выделить свою продукцию из сонма похожих устройств, компания решилась первой установить в своих умных часах новый чип Snapdragon Wear 4100. Этот процессор по праву можно считать первым значимым обновлением платформы на базе Wear OS с момента ее дебюта в 2014 году. Его появление сулит серьезные улучшения в носимой электроники, и на примере Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS мы сумели ощутить и оценить их.

В своем обзоре мы постарались дать оценку дизайну часов и их программному обеспечению, выяснили насколько они функциональны, оценили достоинства и недостатки гаджета как полноценных умных часов для повседневного использования. И, конечно же, в центре внимания оказалась автономность Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS.

Как оказалось, часы умеют практически все, что от них может потребоваться. Работают они плавно и шустро, а также предлагают отличную по меркам устройств с Wear OS автономность. Конечно, найдутся те, кто скажет, что куча носимых гаджетов для Android-смартфонов живут дольше, но функциональность там на порядок ниже. Подробнее — смотрите в обзоре.

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