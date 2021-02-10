Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro X: два экрана и автономность до 45 дней

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Ради увеличения продолжительности работы умные часы предложили «сэндвич» из AMOLED-экрана и ЖК-дисплея FSTN

Mobvoi выпустила новые умные часы TicWatch Pro X. Это носимый гаджет из премиального сегмента, который предлагает актуальный чип от Qualcomm, два дисплея различных типов и могут похвастаться продолжительным временем работы.

TicWatch Pro X оснащены 1,39-дюймовым циферблатом, на лицевой поверхности которого находятся два дисплея, расположенные один над другим. Прибегнули к такому конструкционному трюку, чтобы существенно увеличить время автономной работы. Часы получили AMOLED-экран разрешением 454x454 пикселя для более детального просмотра статистики, работы с приложениями и навигации. ЖК-дисплей FSTN с цветной подсветкой позволяет выполнять задачи с низким энергопотреблением, и обеспечивает считывание основной информации. В зависимости от того, какой экран задействован чаще всего, автономность может составлять от 4 до 45 дней.

По своему внутреннему содержанию TicWatch Pro X во многом похожи на TicWatch Pro 3. Внутри установлен чип Snapdragon Wear 4100, предложили 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Сам корпус защищен по классу IP68, есть поддержка GPS, LTE, NFC и более 20 спортивных режимов. TicWatch Pro X работают под управлением WearOS, позволяют мониторить уровень кислорода в крови и сердечный ритм, а также предупредят об аритмии. Смарт-часы уже доступны в Китае по цене $371.

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Источник: androidauthority﻿