Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера

29.07.2020 475 0

В прошлом году Nubia удалось привлечь внимание к своим смарт-часам Alpha. Фишка их в том, что они представляют собой симбиоз телефона и умных часов, но при этом гаджет предназначен для ношения на запястье и обладает гибким 4-дюймовым дисплеем. Вчера помимо анонса Nubia Red Magic 5S были представлены умные часы Nubia Watch, которые можно назвать лайт-версией Nubia Alpha.

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 1

 

Что показали

 

Как и старший собрат, Nubia Watch обладает гибким AMOLED-экраном диагональю 4,01 дюйма. Сам циферблат изготовлен из легкого алюминиевого сплава, а по бокам используется медицинская биокерамика. Изгибающиеся части дисплея зафиксированы на секциях из нержавеющей стали. В комплект поставки входит силиконовый ремешок, но при желании можно прикупить браслет из итальянской телячьей кожи.

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 2

 

Используя Nubia Watch, пользователи могут совершать звонки благодаря поддержке eSIM, а также им доступны бесконтактные платежи Alipay. Как и прочие носимые гаджеты, смарт-часы от Nubia обладают функционалом для занятий спортом и контроля за состоянием здоровья, они известят о погоде и напомнят о каком-то событии. С ними можно будет круглосуточно контролировать частоту сердечных сокращений и найти смартфон, а также реализовано жестовое управление.

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 3

 

В основе Nubia Watch лежит чип Qualcomm Wear 2100, предложили 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной, а питает гаджет аккумулятор емкостью 420 мАч, одного заряда которого должно хватить до 6,5 часов работы при обычной эксплуатации, а при активации энергосберегающего режима они проживут до 36 часов.

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 4

 

В Китае продажи Nubia Watch стартуют 5 августа, и их покупка обойдется в $257.

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 5

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 6

 

Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера – фото 7 

 

Источник: toutiao

 

 

Nubia Watch
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Смарт-часы Nubia Watch: гибкий дисплей, функционал смартфона и фитнес-трекера