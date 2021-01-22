Смарт-часы от OnePlus еще ближе

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По словам инсайдера, OnePlus Watch уже на сертификации в Индии

Смарт-часы от OnePlus мы ждем не первый год. Кажется что в этот раз мы уже точно на пороге новой линейки продуктов от OnePlus.

Дело в том, что индийский инсайдер Мукул Шарма(@stufflistings) поделился скриншотом, который указывает на факт сертификации сразу двух моделей OnePlus Watch в Индии.

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Если верить данной записи, нас ждут модели OnePlus Watch W501GB и W301GB. Такая маркировка, скорее всего, подразумевает, что одна модель (W301GB) будет бюджетным вариантом, а W501GB более дорогим. Насколько сильно они будут отличаться друг от друга, увы, не уточняется.

В сети давно бытуют разные слухи о дизайне часов, доходило даже до предположений о «специальной версии» в честь игры CyberPunk 2077. К сожалению, пока нет точной информации о сроках и спецификации, однако подобные новости дают нам веру в то, что мы все ближе и ближе к пополнению на рынке смарт-часов, и не только в Индии.

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Так как производитель «дразнит» нас довольно-таки давно, очень надеемся, что ждать официального анонса OnePlus Watch осталось совсем немного.

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Источник: twitter