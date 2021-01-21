Связь OnePlus и Oppo становится крепче

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Исследователей и разработчиков Oppo и OnePlus объединили в одну команду

Бренд OnePlus удалось раскрутить за короткий срок. Развитие проекта на первых порах сопровождалось громкими слоганами, и компания сыграла в эксклюзивность. И это принесл свой результат, уже после выхода первого смартфона OnePlus о нем говорили охотно и много.

Но этот успех не мог бы быть таким не будь у стартапа мощной поддержки в лице основного инвестора Oppo, за «плечами» которого стоит концерн BBK. Со своей стороны, OnePlus старательно взращивала имидж независимой компании, открещиваясь от родственных уз с Oppo. Но в целом ряде устройств обеих компаний прослеживается единство идей и подходов.

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Особенно, что касается дизайна. Один из последних примеров специальная версия Oppo Reno5 Pro+ со спинкой из электрохромного стекла, идею с которым впервые показали в OnePlus Concept One. А в прошлом году OnePlus сместила крен в сторону более доступных моделей, выпустив OnePlus Nord N100, который удивительным образом схож с Oppo A53. В итоге «кровинушка» пошла по стопам «родителя» сделав ставку не только на флагманы, но и среднебюджетные устройства.

И последняя информация указывает на то, что сходств между смартфонами обеих компаний станет больше. В частности, произошло слияние научно-исследовательских команд Oppo и OnePlus. Как итог, в новых устройствах двух производителей мы увидим больше общих технологий и элементов дизайна.

Источник утверждает, что фактически слияние двух «умов» произошло еще в декабре прошлого года, но сейчас все договоренности и условия работы решили закрепить на бумаге. В своем заявлении изданию Androidauthority компания OnePlus подтвердила «интерграцию некоторых возможностей научно-исследовательской группы в OPLUS, долгосрочного инвестора компании». Но при этом заверила, что OnePlus продолжит и дальше работать независимо в деле улучшения пользовательского опыта.

Напомним, что компания OPLUS была создана летом прошлого года и пост старшего вице-президента в ней занял сам Пит Лау, который является главой OnePlus. Ее учредителями выступили Oppo, OnePlus и Realme, но каждая из компаний сохраняет суверенитет. Похоже, что OPLUS станет своеобразным координационным и «мозговым» центром, который будет предопределять дальнейшие пути развития компаний.

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Источник: androidauthority