Смартфон, который возвысился над толпой

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Sony Xperia 1 Mark III, который стремится не быть таким как все

Sony Xperia 1 Mark III не для всех. Он для тех, кто любит телефоны Sony на базе Android или кому нужен смартфон премиального уровня с универсальной камерой, красивым экраном и длительным временем автономной работы. Это дорогой аппарат, но он для ценителей классики и тех, кто ценит упрямство, а не стремление в угоду трендам наступать себе «на горло». Так думает Sony и гнет свое в Xperia 1 Mark III. Удачно и оправдано? Разбираемся с этим.

В плане дизайна компания не меняет курс последние пару лет и стремится предлагать солидные и строгие смартфоны, избегая в дизайне чего-то лишнего. Sony Xperia 1 Mark III вышел таким классическим и в чем-то олдскульным монолитным бруском, без заигрываний с яркими цветами и вычурными формами блока основной камеры.

Классика прослеживается и в том, что компания продолжает встраивать дактилоскопический датчик в кнопку питания на боковой панели смартфона. Удобнее ли такое решение, чем подэкранный сканер? Ответ неоднозначный и у каждого он свой. Если отбросить все переживания о наличии отступов на торцах, то дисплей тут хороший и модные 120 Гц завезли. Картинка выглядит неплохо и особых нареканий к ее качеству нет, но не идеально.

Никого не удивляет тот факт, что флагманский смартфон получил процессор Snapdragon 888 — один из самых мощных чипов. Производительность ожидаемо высокая, но иногда смартфон тормозит, впадает в ступор и стремительно греется, а частоты сбрасываются. С этим ничего не поделаешь, система на чипе в Sony Xperia 1 Mark III известна своей склонностью к перегреву и создателям пришлось ограничить ее прыть.

С автономностью у флагманов Sony зачастую проблемы. Тоже происходит и с Sony Xperia 1 Mark III, когда батарея очень быстро уходит в ноль. Еще одна практика, которая стал «нормой» для устройств Sony — не самые выдающиеся камеры. Саама компания усиленно делает вид, что по части фотовозможностей Sony Xperia 1 Mark III — сильное и профессиональное решение. Ставка сделана не на обычных пользователей, которые пользуются камерой с автонастройками, а на тех, кто хочет держать процесс под полным контролем. Но в данном случае это больше маркетинг, чем реальность.

Идея с камерами вышла сомнительной и результат соответствующий. Можно получить несмазанный кадр с приемлемой детализацией и цветопередачей в светлое время суток, но качество таких фоточек уступает прочим конкурентам. Картинка на камеру Sony Xperia 1 Mark III выглядит далеко на так ярко, красочно и детализировано как у прочих устройств. В целом камера днем выдает хороший результат, который не стыдно выложить в социальную сеть. Но баланс белого плавает, динамический диапазон не предельный и детализация средняя. Все эти недостатки только усугубляются и становятся ярко выраженными в темное время суток. При недостатке света камера печалит мыльными фото и проблемами с детализацией.

Sony Xperia 1 Mark III не стал лучшим смартфоном компании за долгие годы. Он слишком оригинален в плане дизайна, печалит работой процессора, не достаточно хорош по камере и автономности. Sony вновь предложила аппарат на любителя или оголтелого фаната компании, который, как и компания, будет гнуть до конца линию в своих предпочтениях, не изменяя легендарной марке.