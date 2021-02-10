Смартфон Redmi Note 13 Pro получит версию в виде Poco – инсайдер

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Redmi станет Poco – ﻿КАКАЯ НЕЗАБЕДАНИЯ﻿﻿

Redmi представила смартфон Redmi Note 13 Pro в Китае на прошлой неделе. Инсайдер утверждает, что Xiaomi планирует выпустить клон Note 13 Pro под брендом Poco за пределами Китая.



Почти каждый смартфон Poco представляет собой ребрендинг соответствующей модели Redmi. Это утверждение справедливо для нескольких лет, от первого Poco F1 до последнего Poco F5. Информатор Kacper Skrzypek говорит, что Redmi Note 13 Pro также будет переименован в Poco. Вместе с тем телефон будет выпущен в мире и под оригинальным именем.



Не до конца понятно, каким именно Poco станет Redmi Note 13 Pro. Исходя из прошлых тенденций, он, вероятно, будет принадлежать серии Poco X. В этом году Poco X5 Pro – это переработанная версия одной из редакций Redmi Note 12 Pro. Вполне возможно, что Note 13 Pro может продаваться как Poco X6 Pro. По информации, до официального запуска смартфона осталось несколько месяцев.

Источник: Gizmochina