Первые подробности о линейке Huawei Nova 8

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Huawei плотно «подсела» на чипы MediaTek. Серия Huawei Nova 8 тому подтверждение

Линейка Nova дебютировала на выставке IFA 2016 и за прошедшие четыре года компания умудрилась выпустить уже семь поколений устройств. Huawei пытается позиционировать смартфоны Nova как молодежные, красивые и ладные аппараты. Они получают красивую наружность, достаточно быстрые для повседневных задач процессоры и приличные камеры.

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Лучшими из себе подобных «новы» для нашей аудитории не стали, где в числе главных недостатков можно назвать приличные ценники. А вот в Китае смартфоны достаточно охотно раскупают и Huawei готовится представить очередное поколение Nova, восьмое по счету.

Huawei Nova 7

По слухам, новинки появятся до конца года и их будет минимум три: Huawei Nova 8, Nova 8 Pro и Nova 8 SE. Все они получат сходную черту — процессоры серии Dimensity от MediaTek. Так, базовая версия должна быть построена на Dimensity 800U и ценник может быть на уровне $482. Huawei Nova 8 Pro пророчат чип Dimensity 1000+, и цена будет высокой — $584. Не забудет компания выпустить и младшую модель Nova 8 SE на базе Dimensity 800 и стоить новинка может $409.

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Это все о чем поведали инсайдеры на сегодняшний момент. В ближайшей перспективе компания готовится к анонсу серии флагманов Huawei Mate 40 и должна представит чип Kirin 9000, которые станут финальными аккордами сегодняшней истории компании в деле создания фирменных процессоров и флагманов.

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Источник: cnmo