Смартфон за 100 кг мелочи

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Сколько понадобилось времени, чтобы собрать столько мелочи, загадка

Больше трех лет назад сеть облетела забавная новость, что в Москве нашелся креативный парень, который расплатился за iPhone…ванной с мелочью. Да, он вместе с друзьями заявился в один из магазинов электроники с ванной, в которой была насыпана мелочь на общую сумму 100 тысяч рублей. На то, чтобы сосчитать всю мелочь, ушло 1,5-2 часа.

Вспомнить об этом случае заставил забавный эпизод, который недавно произошел в китайском городе Чжумадянь, провинции Хэнань. Там нашелся покупатель, который явился в магазин за новеньким смартфоном, не с купюрами или горстью монет, а с мелочью общим весом 100 кг.

Всего количество монет составило 68 тысяч единиц, а на их пересчет ушло 6 часов. На то, чтобы пересчитать гору мелочи, потребовалось более десятка продавцов и два сотрудника банка. Терпения им точно не занимать. Интересно то, что расплачиваться за мобильный телефон мелочью, стало традицией для этого китайца. В 2014 году он прикупил себе новенький телефон, расплатившись за него 10-центовыми монетами.

Многие магазины тогда отказались принять мелочь, но настойчивому покупателю все же удалось найти торговую точку, где в покупке не отказали. И вот по прошествии восьми лет, он вновь заявился в тот же магазин с мелочью, чтобы приобрести новенький смартфон. Покидая магазин, он заявил, что у него еще много мелочи и, возможно, в следующий раз он потратит ее на покупку ноутбука.

Источник: mydrivers