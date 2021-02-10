Смартфоны серии Redmi Note 13 наконец-то представили глобально: мы ждали этого несколько месяцев!

50

Теперь можем покупать!

Xiaomi представила серию Redmi Note 13 уже достаточно давно, а спустя три месяца линейка с поддержкой 5G вышла на свой первый международный рынок, которым стала Индия. Теперь смартфоны наконец-то выходят на мировой рынок, правда, с MIUI на борту.

Напомним, Redmi Note 13 Pro+ оснащен камерой на 200 МП, быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и защитой от пыли и воды по стандарту IP68, что очень круто для среднебюджетного устройства. Сердцем смартфона является чипсет Mediatek Dimensity 7200 Ultra, а дисплей здесь на 6.67”. Версия с 12/256 ГБ памяти стоит 450 евро в Европе, но стоимость может несколько отличаться на разных рынках после применения разных налогов и конвертации валют.

Redmi Note 13 Pro также получил камеру на 200 Мп, кроме этого у него есть чипсет Snapdragon 7s Gen 2, 6.67” AMODED-дисплей, правда, защита от воды и пыли здесь уже не так крута - IP54. Аккумулятор на 5000 мАч также присутствует, но его быстрая проводная зарядка составляет уже 67 Вт. Он стоит менее 400 евро за 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Redmi Note 13 с чипсетом Dimensity 6080 является самым доступным из трех. Он также получил достойные характеристики по своей цене. Его версия 6/128 ГБ стоит 280 евро, тогда как лучшим предложением является версия 8/256 ГБ, которая стоит чуть менее 300 евро.

Серия Redmi Note позиционирует себя как "ТОП за свои деньги", смартфоны получают некоторые флагманские фишки, поэтому крайне популярны.