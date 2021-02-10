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Смартфоны с лучшей автономностью в 2023 году

15.10.2023 163 0

У современных телефонов уже давно нет проблем с автономностью. Мы привыкли, что заряда смартфона спокойно хватает на день, а иногда этот срок увеличивается до двух суток. И это круто, ведь по сути мобильное устройство постоянно находится в наших руках, и даже не очень активные пользователи проводят со смартфоном по 3-4 часа ежедневно.

 

Но все же время работы разных телефонов существенно отличается: на технологическом рынке представлены как монстры автономности, так и модели, заряда которых едва хватает на день. Поэтому мы подготовили подборку, состоящую из смартфонов с лучшей автономностью на 2023 год.

ТОП-7 телефонов с лучшей автономностью

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M54

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi K60 Pro

Asus ROG Phone 7

Apple iPhone 15 Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra

Выводы﻿

 

Наш рейтинг состоит не только из флагманских моделей, но и доступных. В бюджетном и среднебюджетном сегменте есть множество устройств с большими аккумуляторами, поэтому не удивительно, что бюджетники часто даже превосходят топовые смартфоны по автономности.

 

Вы точно сможете подобрать идеальную для себя модель, которая будет выдерживать активное использование и не потребует постоянной подпитки.

 

Samsung Galaxy M51

Подборку открывает однозначный лидер автономности – Samsung Galaxy M51. Хотя эта модель была выпущена еще в 2020 году, она может похвастаться актуальными характеристиками и доступной ценой. Здесь у нас 6.7-дюймовый экран Super AMOLED Plus, среднеуровневый процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 128 ГБ ПЗУ и камера с 64-мегапиксельным основным и 12-мегапиксельным ультрашириком.

 

Автономность Samsung Galaxy M51

 

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy M51 составляет целых 7000 мАч. Такую огромную батарею не часто встретишь в стандартном бюджетном смартфоне. Обычно аккумуляторы с такой емкостью достаются специальным противоударным устройствам. Но и вес Galaxy M51 большой – 213 граммов с размерами 163.9 x 76.3 x 9.5 мм.

 

В нашем фирменном тесте Samsung Galaxy M51 продержался 13 часов 15 минут, что является очень крутым результатом. При реальном использовании можно рассчитывать на 2.5-3 дня при смешанных сценариях работы.

 

Телефон с аккумулятором 7000 мАч
Samsung Galaxy M51
Samsung Galaxy M51



Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 6/10
Экран: 8/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 7/10
﻿

Плюсы
+ Экран Super AMOLED Plus
+ Поддержка SD-карты
+ Есть ультраширик
+ Хорошая фронтальная камера

+ Есть проводная реверсивная зарядка
﻿﻿﻿
Минусы
- Вышел 3 года назад
﻿- Большой вес
﻿﻿﻿- Пластиковый корпус

﻿﻿﻿- Мощность зарядки 25 Вт

6/128 - від 5 699 грн

 

Samsung Galaxy M54

Из новых моделей Samsung Galaxy из M-серии можем посоветовать Galaxy M54. Телефон был выпущен уже в 2023 году и имеет набор хороших среднеуровневых характеристик: 6.7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с частотой развертки 120 Гц, Exynos 1380, 8 ГБ ОЗУ и 108-мегапиксельная основная камера.

 

Автономность Samsung Galaxy M54

 

Емкость аккумулятора Galaxy M54 составляет 6000 мАч, что немного меньше, чем у предыдущей модели. В режиме ожидания смартфон может быть 6–7 дней, а при очень активном использовании одного заряда точно хватит на 10–12 часов. Если вы не относите себя к активным пользователям, то 3 дня смартфон может прожить без подпитки.

 

Среднебюджетная модель
Samsung Galaxy M54
Samsung Galaxy M54



Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 8/10
Экран: 6/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 7/10
﻿

Плюсы
+ Частота обновления экрана 120 Гц
+ Процессор Exynos 1380
+ Поддержка SD-карты
+ 8 ГБ ПЗУ

+ 108-мегапиксельная камера
﻿﻿﻿
Минусы
- пластиковый корпус
﻿- Зарядка 25 Вт

8/128 - очікується 8/256 - очікується

 

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Смартфон от Xiaomi из бюджетной двенадцатой линейки Redmi тоже имеет отличную автономность, хотя аккумулятор уже стандартный – 5000 мАч. Параметры достаточно неплохие – это 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чип Qualcomm Snapdragon 685, от 4 до 8 ГБ ОЗУ и от 64 до 128 ГБ ПЗУ.

 

Автономность Xiaomi Redmi Note 12 4G

 

Xiaomi Redmi Note 12 4G отличается превосходной автономностью – смело можно рассчитывать на 2 дня при умеренном использовании. При тестировании аппарат продержался 10 часов 30 минут. Мощность зарядки составляет 33 Вт, что считается начальным параметром.

 

Xiaomi Redmi Note 12 4G
Xiaomi Redmi Note 12 4G



Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 8/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 7/10
﻿

Плюсы
+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц
+ Поддержка карты памяти
+ Низкая цена
﻿﻿﻿
Минусы
- Всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ в базовой версии
﻿- Маленькая мощность зарядки
﻿﻿﻿- Пластиковый корпус

4/64 - від 5 999 грн 4/128 - від 5 999 грн 6/128 - від 6 899 грн 8/128 - від 7 299 грн 8/256 - від 6 799 грн

 

Xiaomi Redmi K60 Pro

Если подбираете сбалансированный субфлагман с длительное время автономной работы, то это точно Xiaomi Redmi K60 Pro. Телефон имеет 6.67-дюймовый OLED-дисплей с частотой развертки 120 Гц, разрешением 1440 x 3200 пикселей и пиковой яркостью 1400 нит.

 

Автономность Xiaomi Redmi K60 Pro

 

Существенное преимущество Redmi K60 Pro помимо автономности – это флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти можно выбрать на 8/12/16 ГБ, а постоянной – 128/256/512 ГБ. Основной 54-мегапиксельный и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор создают потрясающие фото.

 

Батарея у Redmi K60 Pro на 5000 мАч. В нашем тесте телефон выдержал 10 часов 17 минут. Получаем до 2 дней работы на одном заряде, если чрезмерно не нагружаем аппарат. Очень радует наличие 120-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядки.

 

Если ищете младший флагман
Xiaomi Redmi K60 Pro
Xiaomi Redmi K60 Pro



Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 9/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 10/10
﻿

Плюсы
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ До 512 ГБ ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ
+ Хорошие камеры
+ Проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 30 Вт

+ выгодная цена
﻿﻿﻿
Минусы
- Телефон тяжелый

8/256 - від 19 932 грн 12/256 - від 20 819 грн 12/512 - від 22 819 грн

 

Asus ROG Phone 7

Это игровой смартфон, но подойдет он не только геймерам, но и обычным пользователям. Характеристики поражают – это настоящий флагманский уровень. Asus ROG Phone 7 получил AMOLED-дисплей с частотой развертки 165 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Корпус выполнен из стекла. Также есть небольшая влагозащита IP54.

 

За производительность отвечает мощное железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память можно выбрать на 12 или 16 ГБ, а постоянную – на 256 или 512 ГБ. Основной модуль с разрешением 50 Мп, ультраширик на 13 Мп. Аппарат оснащен большим количеством интерфейсов для подключения игровой гарнитуры.

 

Автономность Asus ROG Phone 7

 

Емкость батареи Asus ROG Phone 7 – 6000 мАч. Время автономной работы составляет 3 дня. Например, заряда хватит на 18 часов при просмотре веб-страниц или на 30 часов при просмотре видео. 67-ваттная проводная зарядка оперативно подпитает аккумулятор.

 

Геймеры заценят
Asus ROG Phone 7
Asus ROG Phone 7



Оценки
Камеры: 9/10
Производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10
﻿

Плюсы
+ Частота обновления экрана 165 Гц
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ До 512 ГБ ПЗУ
+ 65-ваттная зарядка
﻿﻿﻿
Минусы
- фронтальная камера 5 МП
-﻿Нет беспроводной зарядки

- Большие габариты и вес

-﻿Не поддерживается карта SD

8/256 - від 27 999 грн 12/256 - від 32 999 грн 16/512 - від 38 300 грн

 

Apple iPhone 15 Pro Max

Новому топовому флагману Apple тоже достается место в нашем рейтинге. Смартфон получил очень крутые характеристики, но и цена соответствующая. Экран LTPO Super Retina XDR OLED имеет диагональ 6.7 дюймов с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Радует полноценная влагозащита IP68.

 

Автономность Apple iPhone 15 Pro Max

 

Здесь у нас новый чип Apple A17 Pro. На выбор предлагается три модификации – 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Оперативная память 8 ГБ в любой версии. Тройная камера оснащена 48-мегапиксельным главным, 12-мегапиксельным перископным телефото и 12-мегапиксельным ультрашириком.

 

Батарея iPhone 15 Pro Max на 4441 мАч. Казалось бы, это немного, но при реальном использовании можно добиться 2 дней работы. При проведении специальных тестов получаем около 10 часов 30 минут.

 

«Яблочный» вариант
Apple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 15 Pro Max



Оценки
Камеры: 10/10
Производительность: 10/10
Экран: 6/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 8/10
﻿

Плюсы
+ Пиковая яркость экрана 2000 нит
+ Процессор Apple A17 Pro
+ До 1 ТБ ПЗУ
+ Отличные камеры
﻿﻿﻿
Минусы
- большой вес
﻿- Нет записи видео в 8K
﻿﻿﻿- Маленькая мощность зарядки

8/256 - від 60 499 грн 8/512 - від 69 799 грн 8/1 ТБ - від 77 999 грн

 

Samsung Galaxy S23 Ultra

Это уже третий смартфон от Samsung в нашей подборке и на этот раз флагманский. Здесь у нас дисплей Dynamic AMOLED 2X с пиковой яркостью 1750 нит и частотой развертки 120 Гц, поддержка стилуса, стеклянный корпус и влагозащита IP68. На борту установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем ПЗУ можно выбрать от 256 ГБ до 1 ТБ.

 

Автономность Samsung Galaxy S23 Ultra

 

Одной из главных фишек Samsung Galaxy S23 Ultra является 200-мегапиксельный главный сенсор с обычным и перископным телефото по 10 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч спокойно обеспечит 2 дня работы, а в некоторых сценариях смартфон продержится 3 дня.

 

Топовый Android-флагман
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra



Оценки
Камеры: 10/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 8/10
﻿

Плюсы
+ Экран Dynamic AMOLED 2X
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ Влагозащита IP68
+ Крутые камеры
﻿﻿﻿
Минусы
- большой вес
﻿- Слабая беспроводная зарядка

8/256 - від 36 187 грн 12/256 - від 38 026 грн 12/512 - від 40 248 грн 12/1 ТБ - від 59 919 грн

 

Выводы

Давайте подведем итоги всего вышесказанного и назовем телефоны с наилучшей автономностью по определенным критериям:

  • Младший флагман с лучшей автономностью в 2023 году – Redmi K60 Pro ;
  • Игровой смартфон с лучшей автономностью в 2023 году – Asus ROG Phone 7 ;
  • Топовый флагман с лучшей автономностью в 2023 году – Samsung Galaxy S23 Ultra ;
  • Телефон Apple с лучшей автономностью в 2023 году – iPhone 15 Pro Max ;
  • Смартфон Xiaomi с лучшей автономностью в 2023 году – Xiaomi Redmi Note 12 4G ;
  • Среднебюджетные телефоны с лучшей автономностью в 2023 году – Samsung Galaxy M51 и Samsung Galaxy M54 .
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 15.10.2023
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