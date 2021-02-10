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У современных телефонов уже давно нет проблем с автономностью. Мы привыкли, что заряда смартфона спокойно хватает на день, а иногда этот срок увеличивается до двух суток. И это круто, ведь по сути мобильное устройство постоянно находится в наших руках, и даже не очень активные пользователи проводят со смартфоном по 3-4 часа ежедневно.

Но все же время работы разных телефонов существенно отличается: на технологическом рынке представлены как монстры автономности, так и модели, заряда которых едва хватает на день. Поэтому мы подготовили подборку, состоящую из смартфонов с лучшей автономностью на 2023 год.

ТОП-7 телефонов с лучшей автономностью

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M54

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi K60 Pro

Asus ROG Phone 7

Apple iPhone 15 Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra

Выводы﻿

Наш рейтинг состоит не только из флагманских моделей, но и доступных. В бюджетном и среднебюджетном сегменте есть множество устройств с большими аккумуляторами, поэтому не удивительно, что бюджетники часто даже превосходят топовые смартфоны по автономности.

Вы точно сможете подобрать идеальную для себя модель, которая будет выдерживать активное использование и не потребует постоянной подпитки.

Samsung Galaxy M51

Подборку открывает однозначный лидер автономности – Samsung Galaxy M51. Хотя эта модель была выпущена еще в 2020 году, она может похвастаться актуальными характеристиками и доступной ценой. Здесь у нас 6.7-дюймовый экран Super AMOLED Plus, среднеуровневый процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 128 ГБ ПЗУ и камера с 64-мегапиксельным основным и 12-мегапиксельным ультрашириком.

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy M51 составляет целых 7000 мАч. Такую огромную батарею не часто встретишь в стандартном бюджетном смартфоне. Обычно аккумуляторы с такой емкостью достаются специальным противоударным устройствам. Но и вес Galaxy M51 большой – 213 граммов с размерами 163.9 x 76.3 x 9.5 мм.

В нашем фирменном тесте Samsung Galaxy M51 продержался 13 часов 15 минут, что является очень крутым результатом. При реальном использовании можно рассчитывать на 2.5-3 дня при смешанных сценариях работы.

Телефон с аккумулятором 7000 мАч Samsung Galaxy M51



Оценки

Камеры: 8/10

Производительность: 6/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Экран Super AMOLED Plus

+ Поддержка SD-карты

+ Есть ультраширик

+ Хорошая фронтальная камера + Есть проводная реверсивная зарядка

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Минусы

- Вышел 3 года назад

﻿- Большой вес

﻿﻿﻿- Пластиковый корпус ﻿﻿﻿- Мощность зарядки 25 Вт 6/128 - від 5 699 грн

Samsung Galaxy M54

Из новых моделей Samsung Galaxy из M-серии можем посоветовать Galaxy M54. Телефон был выпущен уже в 2023 году и имеет набор хороших среднеуровневых характеристик: 6.7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с частотой развертки 120 Гц, Exynos 1380, 8 ГБ ОЗУ и 108-мегапиксельная основная камера.

Емкость аккумулятора Galaxy M54 составляет 6000 мАч, что немного меньше, чем у предыдущей модели. В режиме ожидания смартфон может быть 6–7 дней, а при очень активном использовании одного заряда точно хватит на 10–12 часов. Если вы не относите себя к активным пользователям, то 3 дня смартфон может прожить без подпитки.

Среднебюджетная модель Samsung Galaxy M54



Оценки

Камеры: 8/10

Производительность: 8/10

Экран: 6/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

﻿



Плюсы

+ Частота обновления экрана 120 Гц

+ Процессор Exynos 1380

+ Поддержка SD-карты

+ 8 ГБ ПЗУ + 108-мегапиксельная камера

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Минусы

- пластиковый корпус

﻿- Зарядка 25 Вт 8/128 - очікується 8/256 - очікується

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Смартфон от Xiaomi из бюджетной двенадцатой линейки Redmi тоже имеет отличную автономность, хотя аккумулятор уже стандартный – 5000 мАч. Параметры достаточно неплохие – это 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чип Qualcomm Snapdragon 685, от 4 до 8 ГБ ОЗУ и от 64 до 128 ГБ ПЗУ.

Xiaomi Redmi Note 12 4G отличается превосходной автономностью – смело можно рассчитывать на 2 дня при умеренном использовании. При тестировании аппарат продержался 10 часов 30 минут. Мощность зарядки составляет 33 Вт, что считается начальным параметром.

Xiaomi Redmi Note 12 4G



Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

﻿



Плюсы

+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Поддержка карты памяти

+ Низкая цена

﻿﻿﻿

Минусы

- Всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ в базовой версии

﻿- Маленькая мощность зарядки

﻿﻿﻿- Пластиковый корпус 4/64 - від 5 999 грн 4/128 - від 5 999 грн 6/128 - від 6 899 грн 8/128 - від 7 299 грн 8/256 - від 6 799 грн

Xiaomi Redmi K60 Pro

Если подбираете сбалансированный субфлагман с длительное время автономной работы, то это точно Xiaomi Redmi K60 Pro. Телефон имеет 6.67-дюймовый OLED-дисплей с частотой развертки 120 Гц, разрешением 1440 x 3200 пикселей и пиковой яркостью 1400 нит.

Существенное преимущество Redmi K60 Pro помимо автономности – это флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти можно выбрать на 8/12/16 ГБ, а постоянной – 128/256/512 ГБ. Основной 54-мегапиксельный и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор создают потрясающие фото.

Батарея у Redmi K60 Pro на 5000 мАч. В нашем тесте телефон выдержал 10 часов 17 минут. Получаем до 2 дней работы на одном заряде, если чрезмерно не нагружаем аппарат. Очень радует наличие 120-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядки.

Если ищете младший флагман Xiaomi Redmi K60 Pro



Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ До 512 ГБ ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ

+ Хорошие камеры

+ Проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 30 Вт + выгодная цена

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Минусы

- Телефон тяжелый 8/256 - від 19 932 грн 12/256 - від 20 819 грн 12/512 - від 22 819 грн

Asus ROG Phone 7

Это игровой смартфон, но подойдет он не только геймерам, но и обычным пользователям. Характеристики поражают – это настоящий флагманский уровень. Asus ROG Phone 7 получил AMOLED-дисплей с частотой развертки 165 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Корпус выполнен из стекла. Также есть небольшая влагозащита IP54.

За производительность отвечает мощное железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память можно выбрать на 12 или 16 ГБ, а постоянную – на 256 или 512 ГБ. Основной модуль с разрешением 50 Мп, ультраширик на 13 Мп. Аппарат оснащен большим количеством интерфейсов для подключения игровой гарнитуры.

Емкость батареи Asus ROG Phone 7 – 6000 мАч. Время автономной работы составляет 3 дня. Например, заряда хватит на 18 часов при просмотре веб-страниц или на 30 часов при просмотре видео. 67-ваттная проводная зарядка оперативно подпитает аккумулятор.

Геймеры заценят Asus ROG Phone 7



Оценки

Камеры: 9/10

Производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 9/10

﻿



Плюсы

+ Частота обновления экрана 165 Гц

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ До 512 ГБ ПЗУ

+ 65-ваттная зарядка

﻿﻿﻿

Минусы

- фронтальная камера 5 МП

-﻿Нет беспроводной зарядки - Большие габариты и вес -﻿Не поддерживается карта SD 8/256 - від 27 999 грн 12/256 - від 32 999 грн 16/512 - від 38 300 грн

Apple iPhone 15 Pro Max

Новому топовому флагману Apple тоже достается место в нашем рейтинге. Смартфон получил очень крутые характеристики, но и цена соответствующая. Экран LTPO Super Retina XDR OLED имеет диагональ 6.7 дюймов с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Радует полноценная влагозащита IP68.

Здесь у нас новый чип Apple A17 Pro. На выбор предлагается три модификации – 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Оперативная память 8 ГБ в любой версии. Тройная камера оснащена 48-мегапиксельным главным, 12-мегапиксельным перископным телефото и 12-мегапиксельным ультрашириком.

Батарея iPhone 15 Pro Max на 4441 мАч. Казалось бы, это немного, но при реальном использовании можно добиться 2 дней работы. При проведении специальных тестов получаем около 10 часов 30 минут.

«Яблочный» вариант Apple iPhone 15 Pro Max



Оценки

Камеры: 10/10

Производительность: 10/10

Экран: 6/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

﻿



Плюсы

+ Пиковая яркость экрана 2000 нит

+ Процессор Apple A17 Pro

+ До 1 ТБ ПЗУ

+ Отличные камеры

﻿﻿﻿

Минусы

- большой вес

﻿- Нет записи видео в 8K

﻿﻿﻿- Маленькая мощность зарядки 8/256 - від 60 499 грн 8/512 - від 69 799 грн 8/1 ТБ - від 77 999 грн

Samsung Galaxy S23 Ultra

Это уже третий смартфон от Samsung в нашей подборке и на этот раз флагманский. Здесь у нас дисплей Dynamic AMOLED 2X с пиковой яркостью 1750 нит и частотой развертки 120 Гц, поддержка стилуса, стеклянный корпус и влагозащита IP68. На борту установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем ПЗУ можно выбрать от 256 ГБ до 1 ТБ.

Одной из главных фишек Samsung Galaxy S23 Ultra является 200-мегапиксельный главный сенсор с обычным и перископным телефото по 10 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч спокойно обеспечит 2 дня работы, а в некоторых сценариях смартфон продержится 3 дня.

Топовый Android-флагман Samsung Galaxy S23 Ultra



Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

﻿



Плюсы

+ Экран Dynamic AMOLED 2X

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Влагозащита IP68

+ Крутые камеры

﻿﻿﻿

Минусы

- большой вес

﻿- Слабая беспроводная зарядка 8/256 - від 36 187 грн 12/256 - від 38 026 грн 12/512 - від 40 248 грн 12/1 ТБ - від 59 919 грн

Выводы

Давайте подведем итоги всего вышесказанного и назовем телефоны с наилучшей автономностью по определенным критериям: