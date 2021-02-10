Смартфоны, которые получат MIUI 13. Создано специальное приложение

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Появилась утилита для информирования о перспективах обновиться до MIUI 13

Xiaomi официально представила MIUI 13 вместе с флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 12. Изначально это была премьера китайской версии оболочки, а релиз глобальной устроили спустя месяц. Буквально вчера компания устроила третью презентацию MIUI 13 для рынка Индии, чтобы подчеркнуть насколько важен для нее этот регион.

К сожалению, компания так и не раскрыла весь список устройств, которые обновятся до MIUI 13. Она ограничилась лишь оглашением тех моделей, которые вошли в первую волну тех, кто получит новую версию фирменной прошивки. Команда ресурса Xiaomiui, специализирующегося на новостях из мира Xiaomi, решила помочь тем, кто хочет знать, получит его устройство MIUI 13 и где можно скачать вручную обновление.

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Свет увидело приложение MIUI Updater, которое уже можно найти в каталоге Google Play. Создатели позиционируют его как лучшее приложение, предлагающее пакеты прошивок для всех устройств Xiaomi. При входе утилита определит модель смартфона и сообщит, получит он MIUI 13 или нет. Как только появится обновление, то будет предоставлена ссылка для его скачивания. Среди прочего пользователь будет извещен, является ли апдейт релизной версией или ориентирован на участников программы Mi Pilot.

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Источник: xiaomiui