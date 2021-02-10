Защита данных и конфиденциальность — повод для гордости Xiaomi

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Независимый аудит подтвердил, что Xiaomi стоит на страже приватности и соблюдает европейские правила

Когда речь заходит о конфиденциальности и безопасности, устройства компании Xiaomi никак не ассоциируются с безупречными. Масла в огонь в прошлом году подлили власти Литвы, заявившие, что смартфоны компании имеют встроенный цензор и на постоянной основе отправляют какие-то данные на сервера в Сингапуре.

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Уже в этом году немецкая федеральная служба по надзору за кибербезопасностью BSI провела собственное расследование, по результатам которого не обнаружила каких-то инструментов цензурирования. Со своей стороны, чтобы обелить себя и защитить свою честь, Xiaomi поручила компании TRUSTe LLC (дочерней компании TrustArc) провести независимый аудит на предмет защиты данных и управления безопасностью.

Xiaomi с честью сдала этот экзамен и стала первой китайской компанией, получившей сертификацию TRUSTe, тем самым выполнив 40 требований проверки, установленных Общим регламентом защиты данных (GDPR) Европейского Союза. Проверка осуществлялась по восьми направлениям, включая управление рисками и ресурсами, политику и стандарты компании, процессы повышения осведомленности и обучения, отчетности и сертификации.

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Естественно, что Xiaomi довольна результатами проверки и гордится полученным сертификатом. Она пообещала всегда оказывать содействие в проведении стороннего аудита, когда речь идет о защите данных и конфиденциальности.

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Источник: mundoxiaomi