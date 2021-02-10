Смартфоны Xiaomi обладают встроенными механизмами для цензуры и шпионажа

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Чиновники Тайваня рассказали о слежке и встроенном цензоре в устройствах Xiaomi

В сентябре прошлого года разразился небольшой скандал, когда Министерство обороны Литвы призвало пользователей отказаться от покупки китайских смартфонов. Причина — слежка и сбор конфиденциальной информации, а также цензура. В качестве примера они привели смартфоны Xiaomi, внутри которых был выявлен встроенный цензор, фильтрующий запросы неугодные властям Китая, а также была обнаружена активность, когда данные уходили на сервера компании в Сингапуре.

Тогда Xiaomi выступила с заявлением, опровергнув обвинения в слежке и заявила, что встроенный цензор не действует на моделях, распространяемых за пределами Китая. Та история понемногу забылась, но вспомнить о ней заставила Национальная комиссия по коммуникации (NCC) Тайваня. На этой неделе она выступила с заявлением, где рассказала, что обнаружила встроенные инструменты цензуры в Xiaomi Mi 10T 5G, которые продаются на территории этой страны.

По словам тайваньских экспертов, с серверов globalapi.ad.xiaomi.com на смартфоны Xiaomi можно загрузить программу MiAdBlacklisConfigur, используя для этого семь штатных приложений. Ее задача — цензурирование запросов и блокировка ссылок на сайты, которые неугодны Пекину. Например, блокировка происходит на запросы со словами «независимость Тайваня», «свободный Тибет», «события на площади Тяньаньмэнь» и прочие запросы.

Со своей стороны Xiaomi заявила, что «никогда не ограничивала и никогда не будет» ограничивать, блокировать или собирать данные, когда пользователи выполняют поиск, совершают звонки, просматривают Интернет или используют сторонние коммуникационные платформы и программное обеспечение. По ее словам, программа MiAdBlacklistConfig управляет платной рекламой приложений Xiaomi.

А еще утилита защищает пользователей от неприемлемого контента, такого как разжигание ненависти или изображения насилия, секса и информации, которая может быть оскорбительной для местных пользователей. Такое программное обеспечение широко используется производителями смартфонов и платформами социальных сетей, говорится в сообщении со ссылкой на рекламную политику Facebook и Google.

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Источник: taipeitimes