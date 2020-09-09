Смотрим на дизайн тыльной панели LG Wing

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LG Wing показали с обеих сторон

Мы уже не раз писали на страницах нашего ресурса, что LG готовит к выпуску диковинный аппарат Wing, обладающий дополнительным поворотным дисплеем. Компания вновь вступила на тропу экспериментов и поиска свежих идей, поэтому появится целая линейка устройств, ломающих стереотипы и LG Wing только первенец.

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Наши читатели ранее могли лицезреть то, каким будет фасад смартфона, но до сих пор было непонятно, какой финальный дизайн получит задняя панель. И вот теперь свое слово сказал известный инсайдер Эван Бласс, который выложил в сеть изображения устройства, позволяющие к тому же увидеть «спинку». Как оказалось, сзади установили прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения, а само исполнение очень напоминает то, что предложили в Oppo Reno4.

Предсказания указывают на то, что в основе LG Wing будет лежать платформа Snapdragon 765G, смартфон получит 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб, а также батарейку емкостью 4000 мАч. Основной дисплей будет диагональю 6,8 дюйма, а под ним скрывается второй 4-дюймовый и он поворотный.

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Источник: phonearena