Snapdragon 7+ Gen 1 поиграл мышцами в бенчмарке, результаты впечатляют. Стала известна дата релиза

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Новый герой среднего сегмента подтвердил свой статус лидера в мощности

Уже не раз в истоках и предвидениях мы встречали упоминание о предстоящем чипе Snapdragon 7+ Gen 1. были определенные предположения относительно его характеристик, но точной информации до сих пор не появлялось. И вот сегодня о будущем камне поступила информация о его мощи и вероятной дате релиза. И хочу заметить, что для не флагманского чипа он показывает невероятные результаты. Известный инсайдер Digital Chat Station изложил результаты тестов Snapdragon 7+ Gen 1 в Geekbench 5

Также для сравнения изложения результаты Snapdragon 8+ Gen 1 из которых становится понятно, что по факту это почти идентичный чип с несколько уменьшенными частотами и для категории субфлагманских устройств это просто фантастический результат.

Теперь возможность играть даже в самые требовательные мобильные игры с максимальным комфортом перестает быть прерогативой флагманских устройств. Также становится понятным, что эта платформа создавалась как конкурент 9000 линейке от MediaTek и в этом году Qualcomm хочет вернуть пальму первенства себе.



Сегодня в Weibo-аккаунте появился тизер конференции, в рамках которой будет представлена какая-то новая мобильная платформа – очевидно, речь идет именно о Snapdragon 7+ Gen 1. Состоится мероприятие уже через неделю, 17 марта, а значит первые смартфоны на его основе выйдут в мир до конца месяца, как и предполагал Digital Chat Station. Так что ждем с нетерпением и наблюдаем за тем, какой ответ на это приготовила тайваньская MediaTek.

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Источник: weibo