Snapdragon 7 Gen 1 прогнали через бенчмарк. Чип слабоват

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Тест предварительный и реальность может быть иной

Ни для кого не секрет, что мобильные процессоры Snapdragon — одни из лучших на рынке. Тот же Snapdragon 778G опережает по чистой производительности решения от конкурентов и устройства с ним признаются одними из мощных в своем сегменте. Но пришла пора обновляться, и компания готовит Snapdragon 7 Gen 1, который должны представить одновременно с Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Многих интересует, сможет ли новый процессор обойти Dimensity 8000/8100 и предварительный ответ на этот вопрос уже есть.

Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, каким будет Snapdragon 7 Gen 1. По его данным новый чип создан с применением 4-нанометровой технологии и предлагает восемь вычислительных ядер: 4 ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2361 МГц и четыре ядра Cortex-A510, работающие на частоте 1804 МГц. Графическая подсистема представлена Adreno 662.

Snapdragon 7 Gen 1 уже успели протестировать в AnTuTu и первые результаты не впечатляют. По итогам теста центральный процессор смог набрать около 170 тысяч «попугаев». Для сравнения тот же Snapdragon 778G выдает чуть более 160 тысяч баллов. И по предварительным данным, новый чипсет от Qualcomm проигрывает Dimensity 8000.

По итогам теста в AnTuTu результат CPU Dimensity 8000 в Oppo K10 составляет чуть более 191 тысячи баллов, а GPU — около 283 000. Тот же Realme Q3S c Snapdragon 778G смог набрать в районе 160 баллов в тесте CPU и GPU. Но сделаем оговорку, что синтетический тест прошел инженерный прототип с Snapdragon 7 Gen 1. Есть проблемы с оптимизацией и точной настройкой. В готовых и коммерческих устройствах все может оказаться значительно лучше и Snapdragon 7 Gen 1 продемонстрирует значительно лучший результат.

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Источники: mydrivers, mydrivers