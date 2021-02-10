Представили Honor Play 5 на базе Dimensity 800U и зарядкой на 66 Вт

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В Китае вышел Honor Play 5, ставший тонким и легким 5G‑смартфоном

Вчера Honor представила смартфон Play 5, ставший очередным подтверждением того, что родственные узы с Huawei еще сильны. Новинка очень схожа с точки зрения экстерьера и технических характеристик c Huawei Nova 8 SE. Чип от Qualcomm и сервисы Google не появились.

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Honor Play 5 получил OLED-экран диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 60 Гц, обладающий каплевидной выемкой под 16-мегапиксельню фронталку. Сзади установили квадратный блок основной камеры с датчиками 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчика глубины).

Поставляется Honor Play 5 с операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0. Емкость аккумулятора составила 3800 мАч и есть поддержка быстрой 66-ваттной зарядки. В качестве аппаратной платформы выступает Dimensity 800U в тандеме с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x.

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Обладает Honor Play 5 дисплейным сканером отпечатков пальцев, флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб UFS 2.1, поддержкой Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 802.11ac и имеется порт USB Type-C. Весит новинка 179 грамм и толщина корпуса составила всего 7,46 мм. Оценили смартфон с 8/128 Гб памяти в $326, а за модификацию 8/256 Гб просят $358.

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Источник: gizmochina