Snapdragon 780G приготовили для 5G смартфонов среднего уровня

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В модельном ряду Qualcomm появится чипсет Snapdragon 780, который сменит Snapdragon 765G

Линейка мобильных платформ Qualcomm пополнится новинкой. Сегодня неожиданно чипмейкер выложил пресс-релиз чипа Snapdragon 780G, который найдет свое применение в мощных смартфонах среднего уровня. Первые модели с новым процессором на борту появятся во втором квартале нынешнего года.

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Это восьмиядерное решение, изготовленное с применением норм 5-нанометрового техпроцесса LPE от Samsung. Его архитектура включает два кластера ядер, где первый заняла парочка ядер Kryo 670 (модифицированные Cortex-A78) с тактовой частотой 2,4 ГГц и второй отведен под шесть ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 1,8 ГГц. Обработку графики возложили на видеоускоритель Adreno 642.

В состав Snapdragоn 780G входит модем Snapdragon X53, обеспечивающий работу в сетях пятого поколения, заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Имеется процессор обработки изображений Spectra 570, позволяющий обрабатывать изображения с трех камер одновременно, а также новый чип способен писать видео с HDR10+ и в формате 4К с HDR. Дополнили Snapdragon 780G новым нейронным блоком вместимостью 12 TOP для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Интересно, что по истечении короткого времени пресс-релиз исчез с сайта Qualcomm. С чем это связано, остается только догадываться. Возможно, чипмейкер поторопился с анонсом Snapdragon 780G. Его решили приберечь до релиза первого смартфона с ним на борту? Xiaomi Mi 11 Lite?

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Источник: winfuture